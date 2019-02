Efter rød splittelse forsvarer Tesfaye ja til paradigmeskiftet

De borgerliges paradigmeskift i udlændingepolitikken har sat Socialdemokratiet i en kattepine. Partiet er for selve paradigmeskiftet, der skal fokusere på, at flygtninge kun skal have midertidigt ophold, men Socialdemokratiet er imod, at man nedsætter integrationsydelsen til flygtninge med 2000 kroner. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix