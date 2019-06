Efter lynnedslag på Enner Mark Fængsel: Uroen ulmer blandt de indsatte

Indsatte på Enner Mark Fængsel må kigge langt efter tid uden for cellerne. Et lynnedslag i fængslet i sidste uge giver fortsat tekniske udfordringer. Det betyder, at de indsatte tilbringer væsentlig længere tid låst inde i deres celler, og det giver uro. Arkivfoto

Ni dage efter, at lynet slog ned på Enner Mark Fængsel ved Horsens, har fængslet fortsat tekniske udfordringer. Det betyder, at nogle indsatte er lukket inde i deres celler i længere tid, og det giver utilfredse fanger.

Horsens: Et kraftigt lyn, der onsdag i sidste uge slog ned i Enner Mark Fængsel ved Horsens, giver fortsat - her ni dage efter - tekniske problemer på fængslet. Konsekvensen er, at nogle af de indsatte er spærret inde i deres celler i længere tid, end de plejer, bekræfter institutionschef Annette Bækgaard Jakobsen. - Det er korrekt, at vi stadig har udfordringer efter lynnedslaget, men vi håndterer det hele tiden ud fra nogle sikkerhedsmæssige beslutninger. Men for nogle af de indsatte betyder det, at de ikke er så meget ude, som de normalt er, siger hun.

Det har givet anledning til uro. Især på én afdeling, hvor de indsatte er meget utilfredse. Men det håndterer vi med dialog, og hvis folk ikke opfører sig ordentligt, flytter vi rundt på de indsatte, og det har vi gjort. Anette Bækgaard Jacobsen, institutionschef, Enner Mark Fængsel

Flytter rundt med de indsatte Lynet slog kort før kl. 20 ned i fængslets udendørs fodboldbane og medførte en kortvarig strømafbrydelse, hvor fængslet blev mørklagt. En nødgenerator gik hurtigt i gang og fik strømmen tilbage. Men siden har fængslet kæmpet med eftervirkningerne fra lynnedslaget, der altså blandt andet betyder, at de indsatte må tilbringe mere tid i deres celler end normalt. Og det giver uro, erkender Anette Bækgaard Jacobsen. - Det har givet anledning til uro. Især på én afdeling, hvor de indsatte er meget utilfredse. Men det håndterer vi med dialog, og hvis folk ikke opfører sig ordentligt, flytter vi rundt på de indsatte, og det har vi gjort, siger hun.

Forskellige konsekvenser Hun ønsker ikke at fortælle, hvor meget mere tid, de indsatte må tilbringe i eget selskab i cellerne. - Jeg har fået oplyst, at de indsatte kun er ude to og to i 10 minutter. Er det korrekt? - Nej, det passer ikke, hvis nogle siger, at de i løbet af et døgn kun har været ude i 10 minutter. Alle indsatte er ude i mindst en time hver dag, for det har de krav på, siger Anette Bækgaard Jacobsen. - Det er forskelligt fra afdeling til afdeling, hvor meget de er berørt. Nogle afdelinger mærker meget lidt til det, andre mærker mere. Men vi overholder den lovgivning, der er på området, understreger institutionschefen.

Komplicerede udfordringer Hun pointerer også, at sikkerheden har højeste prioritet, og der har ikke på noget tidspunkt været fare for hverken ansatte eller indsattes sikkerhed. - Hvornår er situationen normaliseret igen? - Lynnedslag er altid en kompliceret affære, og vi arbejder med store sikkerhedsmargener. Jeg har et håb om, at vi på mandag er meget tilbage på det normale, men vi kan ikke trylle. Nogle af vores udfordringer er meget komplicerede at løse, siger Anette Bækgaard Jacobsen. Hun forstår godt, at de indsatte reagerer på at være mere lukket inde i cellerne. - Mange af vores indsatte synes, at det er træls. Det forstår jeg godt, det synes vi også selv. Men lige nu kan det ikke være anderledes, og vi prøver hele tiden at tilpasse det, siger hun.