Uro: Hverken Venstres medlemmer eller offentligheden måtte mandag aften få at vide, om Venstres kommuneformænd i Region Midtjylland fortsat bakker op om Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen som partiets formand og næstformand.

Efter det lukkede møde på Paarup Kro var formand for Region Midtjylland, Jens Nicolai Vejlgaard, yderst fåmælt.

- Vi har haft en god og fordomsfri debat, og vil meddele Venstres formand og næstformand, hvad vi er nået frem til.

Hvordan vil de få den besked?

- Det vil jeg ikke sige noget om.

Er du og kommuneformændene enige?

- Det har jeg ingen kommentarer til.

Hvad er grunden til, at det kun er Løkke og Kristian Jensen, der må kende til mødets konklusion?

- Det er vores kultur i Venstre i Region Midtjylland, at vi holder debatten indendøre. Jeg har fået en mandat fra kommuneformændene, som jeg kan bruge på weekendens forretningsudvalgsmøde.

Er det et klart mandat?

- Det vil jeg mene, siger regionsformand Jens Nicolai Vejlgaard.

Heller ikke H.C. Tylvad, der er formand for Venstres kommuneforening i Ringkøbing-Skjern, der blandt landets største V-vælgerforeninger, ønsker at tale om konklusionen af det lukkede møde mellem omkring 25 kommuneformænd.

Han vil dog godt afsløre, at medlemmerne er trætte at de interne stridigheder.

- Lige nu fylder konflikterne mest for organisationsfolkene i partiet. Men det er klart at vores medlemmer også helst så, at der kom ro på, siger formanden, der dog ikke har noget bud på, hvornår det vil ske.