Parterne i sagen om de ansatte, der har fået konstateret kronisk astma efter at have arbejdet med et sundhedsskadeligt kemikalie på plastfabrikken Sky-Light i Varde, betragter nu sagen som afsluttet. Sådan lyder det i en fælles skriftlig udtalelse efter et møde mellem ledelsen og de syge ansatte. Sagen er ellers nået helt til Christiansborg, hvor beskæftigelsesministeren skal i samråd fredag.