Efter alvorlig kemikaliesag i Varde: Minister erkender for lidt fokus på kemi

- Hele den her sag, som er så ufattelig ulykkelig for de medarbejdere, der er blevet syge af det her stof, er anledning til, at vi politisk skal lære af det, sagde beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard på samrådet. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Når otte medarbejdere på Sky-Light i Varde kan blive syge af at arbejde med et kemikalie, så viser det, at der er behov for mere fokus på kemisk arbejdsmiljø. Sådan var budskabet fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) på et åbent samråd fredag. Venstre og Enhedslisten er med på et første skridt.

Varde/Christiansborg: Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) skulle fredag svare på spørgsmål om kemisk arbejdsmiljø i et åbent samråd i Folketinget. Det skete på baggrund af kemikaliesagen på Sky-Light i Varde, hvor otte medarbejdere har fået kronisk astma og nedsat lungefunktion efter at have arbejdet med et kemikalie, der hedder PMDA. Budskabet fra ministeren var klart: - Denne alvorlige sag er for mig et tegn på, at der er behov for en yderligere styrkelse af det kemiske arbejdsmiljø, sagde han. Han erkendte, at kemi har været et underprioriteret område i mange år, når det gælder arbejdsmiljø på danske virksomheder.

Sky-Light I perioden 2009-2017 har Sky-Light brugt PMDA. Kemikaliet har vist sig at være skyld i, at otte medarbejdere har fået kronisk astma. Det er muligvis forbundet til en maskine, der blev indført på virksomheden i 2014.

Christian Juhl (EL) har bragt sagen op på Christiansborg.

Onsdag havde en delegation fra Sky-Light foretræde for beskæftigelsesudvalget i en halv time.

Fredag var beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i samråd om sagen.

Flere politikere vil nu besøge virksomheden.

Sky-Light er en plastikvirksomhed, der ligger i Vardes sydlige industrikvarter.

Klogere og mere målrettet Beskæftigelsesministeren oplyste, at Arbejdstilsynet har været på 25 tilsynsbesøg på Sky-Light fra 2008 til 2019 og truffet 27 afgørelser om brud på arbejdsmiljøloven. Men der er ingen af de afgørelser, der omhandler PMDA. Ét af dem omhandler dog arbejdspladsbrugsanvisningen vedrørende stoffet. - Det rejser selvfølgelig spørgsmålet, om Arbejdstilsynets indsats er god nok til at finde arbejdsmiljøproblemerne ude på arbejdspladserne, sagde Peter Hummelgaard. Han fastslog derfor, at der er brug for det, som han kaldte "klogere og mere målrettede tilsyn".

Klar til første skridt I foråret blev der lavet en ny arbejdsmiljøaftale, hvor partierne afsatte 460 millioner kroner ekstra til arbejdsmiljøindsatsen. Den skal nu udmøntes, og ministeren foreslog, at partierne i den udmøntning skal have fokus på det kemiske arbejdsmiljø. - Vi er helt enige med ministeren i, at det er der brug for, lød svaret fra Hans Andersen (V). Christian Juhl (EL) var også med på at lave en aftale om det. Men han ville videre endnu og stillede en række forslag om blandt andet informationskampagner og bedre uddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter. Ministeren erklærede sig enig i meget af det, som Christian Juhl sagde. - Vi fik nogle vigtige og nødvendige tilsagn fra ministeren. Blandt andet at det er vigtigt fremover at fortælle virksomhederne, at de skal være mere påpasselige med, hvordan de omgås kemi. Det vil jeg følge op på i det videre arbejde, fordi det er så stjernevigtigt, siger Christian Juhl efter samrådet, som han selv havde indkaldt til. Også på samrådet fastslog han, at han ville holde øje med, om de positive toner fra ministeren udmønter sig i lovgivning og bekendtgørelser.

Ingen dom over virksomheden På samrådet gentog Christian Juhl, at han mener, der er sket brud på arbejdsmiljøloven på Sky-Light. Ministeren ønskede dog ikke at fælde dom over virksomheden, sagde han. Begge politikere gentog også på mødet, at de har tænkt sig at besøge Sky-Light for at tale med både ledelse og medarbejdere. Det var næsten udelukkende Christian Juhl, der stillede spørgsmål på det næsten én time lange samråd. Hans Andersen (V) havde et enkelt indlæg, mens de øvrige partier enten ikke var til stede eller forholdt sig tavse.