Efter Brexit-kaos: Eksporten blævrer nervøst som slattent bacon

Brexit uden aftale giver alvorlige konsekvenser for danske eksport, blandt andet her på Tican-slagteriet. Arkivfoto: Bo Jensen / Ritzau Scanpix

Landbruget bliver presset på priserne, hvis briterne ender uden EU-aftale, lyder det fra en af de helt store eksportører, slagteriet Tican. Flere eksportvirksomheder er i alarmberedskab efter den seneste britiske udvikling, vurderer formanden for Fremstillingsindustrien under DI.

Eksport: For slagteriet Tican i Thisted - og alle andre danske eksportvirksomheder - er briternes Brexit-udvikling gået fra skidt til værre. Tican står sammen med Danish Crown for hovedparten af den danske eksport til de baconglade briter. Før briternes EU-afstemning i juni 2016 eksporterede Tican årligt for 400 millioner kroner til Storbritannien. På grund af det britiske punds udvikling efter afstemningen er firmaets eksport nu faldet til 300 millioner kroner. Med den seneste udvikling, hvor premierminister Theresa May efter alt at dømme ikke får sit parlaments opbakning til den udtrædelsesaftale, hun har opnået hos de 27 resterende EU-lande, tårner sig yderligere problemer op. De kommer til at koste danske landbrugere, især svineproducenterne, dyrt, vurderer Ticans administrerende direktør, Ove Thejls. De må forudse faldende priser. - Vi håber stadig på en eller anden fornuftig løsning, inden briterne træder ud af EU 29.marts næste år. Men med den seneste udvikling ser det unægteligt noget tungt ud i øjeblikket. Det er et fantastisk underholdningsshow, der udspiller sig i det britiske parlament. Det alvorlige er bare, at der er mange og store værdier på spil, ikke mindst for danske eksportvirksomheder, siger Ove Thejls. Tican leverer svinekamme- og skinker til baconproduktion på firmaets egne forarbejdningsslagterier i Storbritannien. Med afdelinger i både Danmark og England bliver firmaet således dobbelt ramt. Ove Thejls forudser mærkbare konsekvenser af en hård Brexit, altså en britisk udtræden af EU uden en handelsaftale med de tidligere unionspartnere. Det betyder nemlig, atvarer skal handles efter de generelle toldregler, der er fastsat af verdenshandelsorganisationen WTO. - Det betyder for os, at svinekød vil blive belagt med en told på omkring 40 procent. Med andre ord vil vores varer blive 40 procent dyrere for de engelske importører og forbrugere. En naturlig konsekvens vil være at efterspørgslen næsten vil forsvinde, i hvert fald skrumpe betragteligt, siger han.

Det har udviklet sig til en ren gyser. Lige nu håber vi det bedste og forbereder os på det værste Palle Damborg, fmd. f. Fremstillingsindustrien under DI

Dansk-britisk samhandel Storbritannien er Danmarks fjerdestørste eksportmarked - kun overgået af Tyskland, USA og Sverige.



Importen fra Storbritannien den tredjestørste i Danmark.



Eksportsalget til Storbritannien beløb sig i 2017 til 91 milliarder kroner.



Importen fra Storbritannien var i 2017 på 78 milliarder kroner.



(Kilder: Ritzau og Danmarks Statistik)

- For alle gælder, at fremtiden bliver anderledes end det, vi kender i dag, hvor mellem 60.000 og 70.000 danske job knytter sig til det britiske eksportmarked, siger Palle Damborg, formand for Fremstillingsindustrien under DI. Arkivfoto: Preben Madsen

Regning til landmændene Tican-direktøren forudser dog ikke afskedigelser af den grund, fordi virksomheden allerede har foden indenfor i Asien, især Japan, og i Australien. - Der er stadig grise at slagte i Danmark, og dem vil vi så omfordele til de andre markeder, hvor vi allerede er til stede. Det er andre af vores europæiske konkurrenter ikke i samme grad, og derfor vil en så kraftig ændring af afsætningsmarkederne sætte priserne under pres i Europa, også i Danmark. - Den regning ryger videre til svineproducenterne, de kommer til at tabe penge på en hård Brexit, en 3-5 procent, vil jeg vurdere. Selv om det måske ikke lyder dramatisk, er det alvorligt, fordi svinepriserne i forvejen er pressede i bund, siger Over Thejls.

I alarmberedskab Med lavere priser på landbrugsvarer - og andre varer i samme situation - kunne det umiddelbart ligne en dansk forbrugsfest med lavere priser. Den fornøjelse venter dog ikke lige om hjørnet, vurderer Palle Damborg, medlem af Dansk Industris hovedbestyrelse og formand for brancheorganisationen Fremstillingsindustrien under DI. - Hvis Tican omlægger eksporten til Australien, er det nok der, du skal tage hen, hvis du vil have billigere bacon. Priserne vil regulere sig efter markedspriserne dér, hvor varerne sælges. Den danske krone er udfordret nok i forvejen, så jeg tror ikke nogen gambler og sætter priserne ned i Danmark for at sælge dobbelt så meget her, siger Palle Damborg, der selv har brexitproblemet inde på livet som ejer af firmaet Jysk Display med en betydelig eksport af messestande til Storbritannien. For godt en uge siden fortalte han i avisen Danmark, at samtlige danske eksportvirksomheder, han har kendskab til, gennem længere tid har forberedt sig på en hård Brexit. Det, der er sket i det britiske parlament de seneste dage, kommer derfor ikke bag på nogen i de danske eksporterhverv, vurderer han. - De fleste er gået i alarmberedskab nu, for det vil i den grad gå ud over danske virksomheder, når der er så stor usikkerhed om fremtidens handelsvilkår. Kommende toldbarrierer bekymrer alle, og der er flere milliarder kroner i spil. Fødevareeksporten, der i forvejen styrtbløder efter Brexit-afstemningen og det britiske punds fald, er hårdest ramt. Men der er også danske entreprenører med opgaver i Storbritannien, lige som den tunge finansielle sektor er repræsenteret i London, siger Palle Damborg.

Store konsekvenser for Arla Nogle af mest berørte parter, Danish Crown, Arla og brancheorganisationen Landbrug og Fødevarer, har ikke ønsket at kommentere situation, fordi, melder de alle, den stadig er uafklaret og har mange scenarier i spil. Men så sent som 15. november tilkendegav Arlas europæiske koncerndirektør, Peter Giørtz-Carlsen ifølge Ritzaus Bureau, at en hård Brexit får store konsekvenser for den danske mejerigigant, der har Storbritannien som sit største eksportmarked: - Det vil være meget slemt for den europæiske mejeriindustri. Hvis man bryder den meget effektive forsyningskæde, som der er i dag mellem EU og Storbritannien, kan det have store konsekvenser. Prisen på mejeriprodukter i Storbritannien vil stige, udbuddet vil blive mindre, og ultimativt vil det for Arla Foods have en betydning for forretningen, sagde han. Dén situation kan hele det danske eksportmarked spejle sig i, mener DIs Palle Damborg. - For alle gælder, at fremtiden bliver anderledes end det, vi kender i dag, hvor mellem 60.000 og 70.000 danske job knytter sig til det britiske eksportmarked. Som som aktør på det britiske marked bliver man nu nødt til at gentænke sin forretningsmodel. Det har udviklet sig til en ren gyser. Lige nu håber vi det bedste og forbereder os på det værste, siger Palle Damborg.