Efter 10 års undersøgelser: Erhvervslivet er mere tilfreds med kommunerne

Erhvervsklima: Landets kommuner får mere ros end nogensinde af det erhvervsliv, der er afhængigt af et højt serviceniveau, hurtig sagsbehandling, gode veje og alt det andet, der gør det nemmere at drive virksomhed.

Det viser Dansk Industris nye undersøgelse af erhvervsklimaet i kommunerne. Undersøgelsen foretages for tiende gang, og i de seneste 10 år er antallet af utilfredse eller meget utilfredse kommuner næsten halveret fra 20 pct. til under 12 pct.

I den samme periode er antallet af tilfredse eller meget tilfredse virksomheder vokset fra 50 pct. til næsten 60 pct.

Hos Dansk Industri forstår den nytiltrådte topchef Lars Sandahl Sørensen udmærket, hvis kommunerne i højere grad gør sig umage med at pleje de lokale virksomheder.

- Jeg kan ikke lade være med at hæve mig op i helikopteren og se det i et større perspektiv. Hvis du ser det ud fra et globalt, geopolitisk perspektiv, så er Danmark et af de dyreste områder i verden at drive virksomhed i. Det skyldes vores samfundsmodel, hvor der er høje skatter, og det er dyrt at have medarbejdere. Det er et svært sted at drive virksomhed, siger Lars Sandahl Sørensen.

Han peger på, at en af vores konkurrencefordele i Danmark skal være, at der er et samspil mellem regering, staten, kommuner og virksomheder. Hvis det lykkes, kan man rykke hurtigere end de lande, vi ellers konkurrerer med.

- Så kan vi kompensere for, at vi er et dyrt land, fordi vi skaber de rigtige platforme sammen, de rigtige innovative miljøer, de rigtige arbejdspladser, den rigtige infrastruktur. Så er det godt at drive og udvikle virksomhed, og så har vi en chance for at konkurrere i den meget brutale verden, der er lige uden for vores grænser, siger Lars Sandahl Sørensen.