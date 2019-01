Dyrt og træls: Hårdt brexit vil ramme fodbold og fred og alt muligt ind imellem

7 Forskning

Igangværende internationale forskningsprojekter, herunder forskning i alvorlige sygdomme, risikerer at gå i stå. Fremtidige projekter får mere end svært ved overhovedet at blive sat i gang.

I en analyse, som Tænketanken Europa og Tænketanken DEA i maj 2018 udarbejdede for det danske uddannelses-og forskningsministerium tegnede sig således sorte skyer for såvel forskningen i Storbritannien som i EU-landene.

Det skyldes, at nogle af verdens bedste universiteter ligger i England, og at de samarbejder med forskere og universiteter i andre lande, bl. a. Danmark, og at mange og store forskningsprojekter er finansieret af EU-midler, som vil stoppe og ikke længere vil være tilgængelige.

Ifølge denne analyse vil det i tilfælde af et hårdt brexit "blive markant sværere for danske universiteter og forskere at bevare de stærke samarbejdsrelationer til britiske forskningsinstitutioner, da briterne ikke længere vil have direkte og uhindret adgang til EU's forskningsmidler, -råd og -agenturer."

Samtidig påpeges det dog, at den situation modsat giver andre universiteter, også danske, mulighed for at udfylde tomrummet og tage teten i den europæiske forskning.

På Københavns Universitet vurderes situation ikke desto mindre temmelig dystert:

- Det vil være et stort tab for dansk forskning, hvis der ikke findes en god måde at samarbejde med briterne på efter brexit, sagde vicedirektør i Forskning & Innovation på Københavns Universitet, Kim Brinckmann, til Jyllands-Posten 30. marts sidste år.