Dynekongen Lars Larsen er død

Stifteren af Jysk, Lars Larsen, er død 71 år gammel.

Det oplyser Jysk i en meddelelse.

Lars Larsen sov stille ind i sit hjem ved Silkeborg tidligt mandag morgen.

- Vi har i dag mistet vores far, mand og bedstefar, og Danmark har mistet en enestående købmand.

- Han vil blive savnet af os alle, og når vi har sørget over vores store tab, vil vi fortsat gøre vores bedste for at videreføre hans imponerende livsværk, siger Jacob Brunsborg, der har overtaget posten som bestyrelsesformand i Lars Larsen Group og Jysk efter sin far, i meddelelsen.

Han efterlader sig sin kone Kristine, to børn og fire børnebørn.

Dynekongen trak sig i juni måned fra bestyrelsesposten i Lars Larsen Group og Jysk, og i den forbindelse meddelte erhvervsmanden, at han havde fået konstateret kræft.

Der var tale om leverkræft, der havde spredt sig, og derfor ønskede Lars Larsen at bruge sin tid med familien, meddelte han.

- Det er desværre en meget alvorlig diagnose, jeg har fået, og derfor vil jeg bruge min tid og mine kræfter på min familie. Derfor betyder det meget for mig, at den fremtidige ledelse af virksomheden er på plads, udtalte Lars Larsen 21. juni i en pressemeddelelse.

I december 2018 blev det vurderet, at Lars Larsen havde en formue på omkring 35,1 milliard kroner.

Det gjorde "købmanden", som han kaldes af medarbejderne i Jysk, til en af de rigeste i Danmark og blandt de ti danskere, der står på den seneste liste over verdens rigeste personer, som det amerikanske magasin Forbes udgiver årligt.

- Danmark har mistet en af sine store. Lars Larsen er død. Han var en hædersmand i alt. Måske en af de bedste handelsmænd i sin tid, og han bidrog som få. Et fyrtårn, var han, skriver Brian Mikkelsen, Dansk Erhvervs administrerende direktør og tidligere minister for De Konservative, på Twitter.

Lars Larsen færdiggjorde sin handelsskoleeksamen i 1969 og etablerede ti år senere sin første Jysk Sengetøjslagerbutik i Aarhus.

Allerede i 1983 var det blevet til 48 butikker, og Jysk, som butikskæden blot hedder i dag, har mere end 2800 butikker fordelt på 52 lande.

Erhvervsmanden nåede inden sin død at opleve sit erhvervsimperiums 40-årsfødselsdag og at indvie kædens første butik i Irland.