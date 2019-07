Duncan raser efter brandattentat: Synd for Jens Stage

AARHUS: I sommerpausen har Jens Stage valgt at skifte AGF ud med de danske mestre FC København, og natten til søndag blev Stages lejlighed i Aarhus udsat for hærværk og brandstiftelse. Det oplyser AGF og FC København på klubbernes hjemmesider.

Det vides endnu ikke, hvem der står bag brandattentatet, og Østjyllands Politi søger vidner.

Morten Duncan Rasmussen er en af de AGF-spillere, der selv har prøvet at skifte fra AGF til en af Superliga-rivalerne, da han i 2006 byttede AGF ud med Brøndby.

- Det er at gå ud over alle grænser, og det er forfærdeligt, at der er nogle mennesker, som kan finde på at gøre sådan noget, siger den tidligere AGF-angriber til B.T.

Han påpeger dog, at man endnu ikke ved, om skaderne på Jens Stages lejlighed er fodboldrelateret.

Angrebet mod lejligheden skete natten til søndag, og det er oplyst, at der var to personer til stede i den. Man har dog ikke offentliggjort, hvem det var.

- Det er trist, at sådan noget kan ske. Det er først og fremmest synd for Jens Stage, at han skal udsættes for sådan noget, siger Morten Duncan Rasmussen til B.T.