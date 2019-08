Du skal ikke fremture over for Løkke, Thulesen Dahl

Debat: Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, fremturer i denne tid med kritik i TV og i dagspressen af Venstres formand Lars Løkke Rasmussen, som ifølge Thulesen Dahl spolerer det borgerlige samarbejde.

Venstres brøde består ifølge ham i, at Venstre ikke vil afskrive ethvert fremtidigt samarbejde med Socialdemokratiet og/eller Det radikale Venstre.

Det interessante er, at forud for dannelsen af den netop afgåede VLAK-regering havde Thulesen Dahl muligheden for at lade Dansk Folkeparti indgå i regeringen på lige fod med Liberal Alliance og De Konservative. Thulesen Dahl valgte imidlertid at stå frit og fungere som regeringens støtteparti. Men hvilken støtte må man vist have lov at spørge?

Næsten hver gang den Venstre-ledede regering fremlagde et forslag i Folketinget nærmest overhalede Thulesen Dahl Mette Frederiksen for at komme først i medierne og vende tommelfingeren nedad. Ind i mellem måtte han dog acceptere, at Mette Frederiksen var lige så hurtig, og så kunne de to - i skøn forening - afvise mindretalsregeringens forslag.

Mage til illoyalitet fra et såkaldt støtteparti skal man vist lede længe efter.

Det var der heldigvis mange vælgere, der kunne huske, da valget omsider kom - og Dansk Folkeparti blev mere end halveret, og Venstre gik markant frem. Ganske vist kunne VLAK-regeringen ikke fortsætte, men Lars Løkke Rasmussen blev dog belønnet for sin strategi om at søge mod midten i dansk politik fremfor at lade sig diktere af de ekstreme yderfløje.

Nu ligger Thulesen Dahl så, som han har redt, og det er virkelig ynkeligt at høre på hans kritik af Venstres ledelse. Hovedårsagen til regeringens fald var netop Dansk Folkepartis mandattab, som primært skyldes Thulesen Dahls flirteri med Mette Frederiksen samt hans aggressive adfærd især overfor Liberal Alliance.

Nu har vi så fået en rød regering i stedet bl.a. baseret på gammelkommunisterne fra Enhedslisten. Det skal blive spændende at se, hvordan den vil regere landet, når den engang kommer i omdrejninger. Gud bevare Danmark, siger jeg bare.