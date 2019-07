Du glemmer det væsentlige: Hvorfor puttede politiet med sandheden?

Væsentligt: I relation til tvisten mellem Pia Kjærsgaard og Jan Schouby forekommer det, som om chefredaktøren helt har mistet sansen for det væsentlige, idet det er både kriminelt og livsfarligt at smide om sig med kasteskyts, i dette tilfælde mod en studentervogn. Herudover er det dybt tankevækkende, at politiet prøver at dølge fakta og - efter min mening - voldsomt samfundsskadeligt, at vi ikke kan have ubetinget tillid til såvel politiet som tillid til, at pressen tager fat på de reelle problemer.

Jeg mener, at den mest pinlige i dette tilfælde er pressen, her Jan Schouby, der åbenbart alene er interesseret i at "kaste skyts" på Pia Kjærsgaard og dermed pudse sin glorie end at tage fat på de reelle problemer, nemlig dels den farlige adfærd fra de unges side, dels hvad der får politiet til at omgå sandheden. På med vanten, min gode Schouby - der er nok at tage fat på. Endelig tales der meget i dag om at holde en ordentlig tone i debatten, og her er der virkelig plads til forbedring fra din side. Dine udgydelser forekommer mere som en personlig vendetta end saglig journalistik.