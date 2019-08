Bøger: Det er en fantastisk historie, Mads Peder Nordbo i disse år langsomt, men ubønhørligt strikker sammen, hvor sager som grønlandsk mytestof, krænkede personers ønsker om hævn, medicinske eksperimenter og spørgsmålet om, hvem der skal bestemme over Grønland, udgør hovedingredienserne.

"Kvinden med dødsmasken" er tredje bind i Nordbos serie, hvor journalist Matthew Cave og kvinden uden hud, Tupaarnaq, er de centrale rollehavere, og selv om forlaget bedyrer, at bindet kan læses uafhængigt af de to foregående, må en forbrugsoplysning være på sin plads: Det scenarie, der udfoldes i "Kvinden med dødsmasken", er så kompliceret, at forudsætninger er uundværlige.

Så der er ingen vej uden om at lægge ud med de to foregående bind.

Romanens forløb udløses af fundet af en myrdet mand i en forladt bygds brønd. Alt tyder på, at mordet er udført af en kvinde, der er død for flere år siden. Så er mystikken på plads, og Mads Peder Nordbo indrammer de mange begivenheder i den grønlandske natur, som det hele udfolder sig i.

Har man som jeg svært ved helt at lade sig overbevise af Nordbos noget kringlede og fantasifulde handlingsforløb, kan man uskrømtet glæde sig over forfatterens evne til at få den grønlandske natur til at fremstå skarpt for læseren. Mads Peder Nordbo: "Kvinden med dødsmasken". 336 sider. Politikens Forlag