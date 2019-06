Dødskamp, kollaps og punkteret magtkamp: Tre vigtige begivenheder fra valget

Liberal Alliance kæmper for livet

De er i valgkampen fløjet i læ af Dansk Folkepartis vælgerkrise, men da stemmerne var talt op, kunne Liberal Alliance ikke længere skjule sig. Et helt igennem elendigt valg, hvor partiet kun lige akkurat kom over spærregrænsen med 2,3 procent af stemmerne.

En tilbagegang på rundt regnet 70 procent sammenlignet med valget for fire år siden. I sig selv noget, der ville få taburetten til at vakle under enhver partileder, men da det samtidig stod klart, at Anders Samuelsen også selv personligt var blevet bortdømt af vælgerne, var hans skæbne beseglet. Det ville have været komplet uholdbart for LA, hvis den politiske leder ikke var medlem af Folketinget.

I Liberal Alliance diskuterer man nu, hvorfor det gik så galt. Der er ingen simple svar, men helt grundlæggende har man undervurderet, hvor stor skade partiets kovendinger og ultimative krav har gjort. Det falder tilbage på Anders Samuelsen, og derfor var der alene af den grund ingen vej uden om hans abdicering.

Anders Samuelsen elsker at fortælle historien om, hvordan partiet for år tilbage kæmpede sig tilbage fra 0,0 procent af stemmerne. Han har de seneste fire år bragt det på bane, når partiet har oplevet modgang. Den underforståede logik har været: Jeg har oplevet det, der er værre. Måske har han lyttet for meget til sin egen historie og endt med at negligere problemerne i stedet for at handle på dem.

Nu begynder magtkampen om, hvem der skal være leder efter lederen. Den nyvalgte Alex Vanopslagh og Simon Emil Ammitzbøll-Bille er i spil og skal vælges af den nye folketingsgruppe på fire mand. Henrik Dahl har allerede udtalt, at han peger på Vanopslagh, hvilket giver Ole Birk Olesen den potentielt afgørende stemme. Men lige meget hvem der overtager ledelsen, bliver de næste fire år ren overlevelse for Liberal Alliance. Det er på ingen måder givet, at partiet også sidder i Folketinget efter næste valg.