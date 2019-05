Djøf og FOA: Sådan kan vi lukke sprækker i velfærden

Ro på reformer, flere hænder og hverdagens eksperter skal vende kursen i den offentlige sektor ifølge Djøf og FOA.

Djøf og FOA har formuleret ni dogmer, som skal lukke sprækkerne i den danske velfærd. Fagforbundene for økonomer, jurister, sosu-assistenter og portører går for første gang sammen om et opråb til politikerne med budskabet om, at de må tænke nyt for at forandre og bevare velfærdssamfundet. Den offentlige sektor kan ikke presses med flere hurtige reformer.

I 2010 var der ifølge de to fagforbund 145 offentligt ansatte per 1000 danskere. I dag er tallet 135 - et fald på 6,5 procent - og antallet er det laveste i over 30 år. Samtidig stiger antallet af børn og ældre de kommende år. De ni dogmer falder i tre kategorier:

1 Færre reformer Reformer skal grundlæggende komme indefra og bygge på faglige input fra offentlige medarbejdere - der skal loft over det offentliges brug af konsulenter til reformprocesser. Politikerne skal have en risikovurdering, når de får et forslag til en reform - ikke bare hvad de kan spare på plejehjem eller Skat. Offentligheden skal desuden have større indsigt i beslutningsgrundlaget, så offentligheden kan regne efter på reformforslag. Reformer skal testes på arbejdspladser, føde de bredes ud i stor skala - akkurat som når man tester en flymotor, før den går i luften.

2 Stop grønthøsteren Besparelserne på to procent i den offentlige sektor skal stoppes ifølge Djøf og FOA. Hvis politikerne stadig vil spare, må de fortælle, hvad medarbejderne skal lave mindre af. Besparelser skal være realiseret, før de er besparelser - offentlige arbejdspladser bliver ofte ramt af hurtige besparelser, når skøn ikke holder stik. Djøf og FOA anbefaler et råd for reformrisiko, som kan tage et kig på løfterne om tidligere reformers effekt. Holdt de stik? Og hvis ikke, hvad kan så blive bedre?