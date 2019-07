Direktør for Radio24syvs efterfølger: Bare kald os bonderøve

Anne-Marie Dohm, direktør og ansvarshavende chefredaktør for den nye Radio 4, tager sig ikke af kritikernes udmelding om, at radioen bliver bonderøvsradio. Men hun erkender, at det kan blive en udfordring at løfte arven efter Radio24syv.

Anne-Marie Dohm, Tv- og Radionævnet har godkendt jeres ansøgning om FM4-sendetilladelsen, som Radio24syv i dag benytter. I har allerede slået en lang række stillinger op til den nye Radio 4. Men hvordan skal radioen være?

- Den skal være båret af god lyd, af nærvær og relevans, og af at man som borger i det her land har en oplevelse af, at radioen er tæt på én. Jeg tror, det er vigtigt, at vi får lavet et radiotilbud og noget indhold, som opleves som en god kammerat. Men også en kammerat, der skubber til én, når man er ved at sande til og blive lidt tung i røven.

Skal den nye radio være dagsordenssættende?

- Ja, Radio 4 skal lave væsentlig og undersøgende journalistik. For mig er det vigtigt, at vi får brudt med den hidsige nyhedsstrøm, hvor ting ikke når at blive sat i perspektiv eller sammenhæng, inden man er videre til næste punkt på dagsordenen. Det bliver et "must", at vi kommer til at lave egne historier, og at vi kommer til at dyrke dem.

Hvilken type værter vil I ansætte?

- Vi vil gerne have værter, som man gerne vil være i selskab med. Nogle, man er tryg ved, når man tænder radioen om morgenen, fordi de er troværdige. Men de skal også skubbe til os. Det er afgørende, når vi hører lyd, at der er bid, vid, humor, og skarpe tunger. Det bliver ikke let at være vært på Radio 4, man skal kunne lidt af hvert.

Har I nogle planer om bestemte programmer?

- Ja, det har vi. Men vi venter lidt med at melde det ud. Vi skal have tid til at finpudse, og der er lang tid, til vi går i luften. Vi vil gerne lukke lidt op prøve at give nogle nye talenter et hul ud til et lidt større publikum. Det kunne være enormt interessant, hvis vi kunne få nogle af dem om bord, som eksperimenterer med nye lyduniverser. Men samtidig skal det være på en sådan måde, at man stadig kan høre, at det er Radio 4, uanset hvornår man hopper ind på kanalen.

Hvad er dine egne yndlingsprogrammer?

- Jeg en total svaghed for, når man går ud og skramler med optageudstyr som Martin Kongstad gør det i Radio24syv-programmet "Bearnaise er Dyrenes Konge". Det har noget at gøre med, at der er en kæmpe passion omkring det.

Hvorfor skal den nye radio hedde Radio 4?

- For det første er det ikke specielt sært eller mærkeligt, at radionavne har udspring i platformen og frekvensen. Det ser vi i England og i Norden, altså steder hvor der er tradition for public servie. Vi havde mange kreative navne i spil, men barnet hed bare FM4 i så lang tid, også inden vi lavede ansøgningen.

Vil I lade jer inspirere af Radio24syv, når I skal tilrettelægge jeres programmer?

- Det var vigtigt for os, da vi lavede ansøgningen, ikke nødvendigvis at kigge på bestemte kanaler. Vi har taget udgangspunkt i, hvad vores egen ambition for radioen er. Men Radio24syv har vist en ny vej for radio på mange måder. Blandt andet har de insisteret voldsomt på, at når man går ind i studiet, så taler man radio, man læser ikke radio. Radio24syv har jo lært hele Radiodanmark noget om radio, som vi ikke rigtig kunne før.

Radio24syv endte med at få stor succes med høje lyttertal, og på de sociale medier har mange udtrykt, at de er ærgerlige over, at Radio24syv ikke beholder sendetilladelsen. Hvilket pres lægger det på Radio 4, når I overtager sendetilladelsen?

- Jeg ved ikke, om det lægger et pres på os. Det, der selvfølgelig er svært ved overtage frekvensen fra nogle andre, er, at vi kommer til at møde brugere, der har forventninger - og med rette. Det kan godt være, vi kommer til lyde anderledes end det, de forventer. Det kan nogle gange være lettere at overtage en tom frekvens end at prøve at hoppe ned i andres sko. Det er måske svære vilkår, men det tager vi som den udfordring, det er.

En af fordommene er, at den nye radio bliver en bonderøvsradio. Bliver Radio 4 det?

- Nu har jeg aldrig opfattet det som særligt alarmerende at blive kaldt for bonderøv. Men hvis man med det mener, at vi laver lokal og regional journalistik, er det forkert. Vi er sat i verden for at lave landsdækkende indhold. Men at kalde os bonderøve - det er fint med mig.