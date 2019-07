Det ville være en meget bedre start på livet: Børnene ud af institutionerne

Debat: Som en del af pædagog-fagforeningernes valgkampagne blev minimumsnormeringer gen-søsat i dette forår.

Det undrer mig, at et mere nærliggende kampråb "Børnene ud af institutionerne" ikke gjaldede ud over de forsamlede demonstranter. Spørgsmålet er ganske enkelt, hvem har gavn af institutioner med børn i alderen et-tre år?

De første 1000 dage, der er så vigtige for vores børns udvikling. Hvor hele deres sanseapparat med tilhørende relationsdannelse opbygges. Det, som er grundlaget for den videre sociale udvikling, og som man i disse år med flere og flere børn i specialklasser og psykiatrisk behandling kunne have en begrundet formodning om, har været fejlhåndteret til fordel for arbejdsmarkedsfrekvens og karrieredannelse.

Når vi nu står i en situation, hvor der mangler pædagogisk personale. Hvor nogle kommuner tilsyneladende ikke evner at bevare en tilstrækkelig kvalitet i børnepasningen? Med deraf følgende mistrivsel åbenbaret os på TV i bedste sendetid som dokumentation for kravet om statslig styring af normeringerne.

Var det ikke nu, vi i stedet skulle spørge os selv, om vi har ramt skiven rigtigt? Med børneliv i store institutioner uden mulighed for nærvær og øjenkontakt, i støj og kaos, fra tidlig morgen til sen aften, alle arbejdsdage året rundt. Altimens far og mor knokler sig halvt fordærvet og knap har kræfter til det vigtige nærvær i de alt for få fælles fritimer.

Mon ikke den langsigtede gevinst for samfundet kunne overstige omkostningerne ved f.eks. længere barsel, mulighed for deltidsbarsel og måske en mere forældrevenlig arbejdsmarkedsstruktur? Og sammen med alternative pasningstilbud overflødiggøre institutioner for børn under tre år? Det er en overvejelse værd.