Det ville klæde debatkulturen, hvis man ikke blot pegede fingre ad andre

Debat: Den hårdtarbejdende læserbrevsskribent Uffe Clausen, for nyligt udråbt til meningsmenneske af avisen, anser det for passende at fastholde betegnelsen ghetto om Vollsmose.

Synspunktet fortjener at blive modsagt.

Det er ikke dansk skik at kaste med sten, hvis man selv bor i et glashus. Det gør Clausen, når han overser, at danskere i udlandet også søger sammen med landsmænd. Clausen kan tage til Sydfrankrig, hvor en danskerklub organiserer derboende danskere, arrangerer Sankt Hans-aften, orienterer om (fordelagtige) skatteforhold osv. Eller han kan tage til Sydspanien og opleve danskere, for nogens vedkommende bosat der gennem flere årtier, leve isoleret fra den lokale befolkning, tale dansk indbyrdes og knapt nok kunne kommunikere på spansk samt søge restauranter, hvor der serveres frikadeller.

Begge steder lever op til Clausens betegnelse. Det er imidlertid tvivlsomt, at han vil betegne disse danskere som bosat i en ghetto. I Danmark vil han gerne, tilsyneladende alene med det formål at stemple de mennesker, der bor i de kvarterer.

Det er heller ikke dansk skik at sætte kikkerten for det blinde øje, som Clausen gør, når han kun kan få øje på problemer i Vollsmose. Det virker som om han ikke har læst avisens artikel 22. juli om kvindeforeningen Sahan i Vollsmose. Han fremturer med andre ord, upåvirket såvel af fakta som af andres synspunkter og argumenter.

Integration og møde mellem kulturer er alvorlige og vanskelige emner, hvor ikke bare én sandhed og ét synspunkt gælder. Det ville fremme debatniveauet og -kulturen, hvis Clausen ikke nøjedes med at pege fingre ad andre.