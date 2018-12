Det vidste du ikke om FN's generalforsamling i 1948

Bodil Begtrup

Ved FN's Generalforsamling i Paris i 1948 fik danske Bodil Begtrup (1903-1987) sat et markant aftryk på verdenserklæringen om menneskerettigheder: At kvinder skulle have samme rettigheder som mænd.

Hun var i 1946 blevet rådgivende medlem af den danske delegation til FN's generalforsamling og formand for FN's kvindekommission. Tidligere havde hun været først næstformand og senere formand for Danske Kvinders Nationalråd.

På hendes foranledning kunne den danske delegation derfor stille forslaget om, at FN's generalforsamling skulle vedtage en resolution, som bød alle medlemslande at sikre kvinder samme politiske rettigheder som mænd. Den blev vedtaget i 1946 og blev derfor skrevet ind i Verdenserklæringen om Menneskerettighederne i 1948.

I 1949 blev Bodil Begtrup Danmarks første, kvindelige ambassadør, da hun fik det embede i Island.