Det tyske flag skal aldrig veje fra en dansk flagstang

75 år: Det er 75 år siden, "de gav det dyrebareste, de har", som Lars Lilholt synger i sin fantastisk smukke vise om Hvidstengruppen.

Otte mænd blev bundet til pælene i Ryvangen og betalte med deres liv for kampen mod Tyskland, der havde besat Danmark. Blandt andre mistede Kirstine Fiil sin mand, sin far og sin bror.

Når man ser den smukke film om Hvidstengruppen, fyldes man med dyb taknemmelighed til de otte mænd og de mange andre, som gav deres liv for at vi kan leve i et frit Danmark i dag.

Hvis de og andre helte ikke havde rejst sig til kamp mod besættelsesmagten, havde Danmark efter krigen stået med risikoen for at være regnet som allieret med Tyskland og ikke på de sejrendes side. I den situation havde vi måske endt bag jerntæppet og under en anden totalitaristisk undertrykkers diktatur, Stalins.

Om mindre end et år kan vi fejre Genforeningen, da Nordslesvig/Sønderjylland vendte hjem til Danmark. Men samtidig skal vi ikke glemme de tusinder af sønderjyder, der blev tvunget i tysk krigstjeneste i både 1. Verdenskrig og 2. Verdenskrig. De måtte kæmpe og dø for et land, der ikke var deres fædreland. For dem var det tyske flag et symbol på vold og undertrykkelse. Det flag, som nogle altså drømmer om skal kunne hejses på danske flagstænger.

Da nordslesvigerne stemte sig hjem til Danmark i 1920, var det netop for at slippe for åget under det flag, som nogle fra det tyske mindretal ønsker at kunne placere på danske flagstænger.

Jeg har ingen had til det, der er tysk. De unge tyskere i dag kan ikke have ansvaret for, hvad deres bedsteforældre foretog sig af forbrydelser. Vi skal videre.

Men derfra og så til at lade det tyske flag vaje fra flagstænger i Danmark, der er et meget langt stykke. Jeg talte forleden med en fra det tyske mindretal, der var af samme opfattelse. Som hun sagde: "Der er ingen grund til bevidst at ignorere vores historie".