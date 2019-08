Det skal være nemmere for familierne at bestemme selv

Debat: Det er dejligt - og besværligt - at få børn. Glæderne er store og bekymringerne mange. Det tror jeg, de fleste forældre kan skrive under på. En af de store glæder i mit liv har været, at jeg gik hjemme med mine børn, da de var helt små. Det valg har jeg aldrig nogensinde fortrudt. Det var det helt rigtige valg for min familie.

Og det leder mig frem til min pointe med dette indlæg: Vi skal give familierne bedre muligheder for at træffe det valg, der er det helt rigtige for dem. Det synes jeg, bør være en hjørnesten i den familiepolitik, der føres her i landet.

Vi har det godt her i Danmark, men alligevel er mange af os stressede. Det er langt fra altid let at få en hverdag med familie, karriere, uddannelse, fritidsinteresser og så videre til at hænge sammen. De fleste af os kender sikkert presset for at leve det "perfekte" liv. Det er et pres, vi i høj grad påfører os selv, selvom vi inderst inde godt ved, at det perfekte liv ikke findes.

Og det er jo ikke noget, vi bare med et snuptag herinde fra Christiansborg kan lave om på. Selvfølgelig ikke. Men der er helt klart ting, vi kan gøre for at give familierne bedre vilkår. Det handler bl.a. om at sikre mere uddannet personale til at tage sig af vores børn, når de er i daginstitution.

Men det handler også om at skabe bedre rammer for familierne, så man får større frihed til selv at bestemme mere. Jeg er sikker på, at mange forældre godt kunne tænke sig, at én af dem kunne gå hjemme, mens børnene er helt små. Men det er jo ikke nødvendigvis det rigtige valg for alle familier. Og det har jeg fuld respekt for. Og jeg har naturligvis også forståelse for, at familiens økonomi skal hænge sammen. Absolut.

Det er derfor opgaven for os politikere først og fremmest er at skabe rammerne. Så må familierne selv fylde dem ud.

Bedre rammer handler om regler og økonomi. Vi skal finde ud af, hvordan vi gør daginstitutionerne bedre. Vi skal droppe planerne om øremærket barsel. Forældre kan sagtens selv finde ud af at fordele barselsperioden imellem sig. Og, hvis det stod til mig, skal vi også finde ud af, hvordan vi giver forældre bedre muligheder for at blive hjemme i børnenes første leveår. Det kunne måske være ved at give et højere beskæftigelsesbidrag til forældre, der selv tager sig af børnepasningen?

Et øget beskæftigelsesfradrag ville også have den fordel, at det kan give forældre mulighed for at få familie- og arbejdsliv til at hænge bedre sammen, uden at det samtidig bliver en blankocheck, der kommer til at finansiere, at indvandrere, der aldrig har været i nærheden af arbejdsmarkedet, kan få råd til endnu større børneflokke.