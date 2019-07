Det skal du vide om lægemangel i Danmark

Flere læger går på pension i de kommende år, og færre personer har en fast læge tilknyttet. Her får du nogle af de udfordringer, som mangel på praktiserende læger giver.

1 Flere vil stå uden fast læge I en tidligere undersøgelse fra i foråret af Praktiserende Lægers Organisation, PLO, er over 100.000 personer uden en fast læge i år. Tallet vil vokse inden for få år til over 300.000, efterhånden som flere læger vil gå på pension. Det er især i yderområderne af Danmark, lægemanglen er størst.

2 Lægerne bliver ældre Hver fjerde læge er i dag 60 år eller derover (839 i alt), mens hver tiende er 65 år eller derover (340 i alt) ifølge tal fra PLO. I 2025 vil antallet af læger over 65 år være steget til 938 (28 procent af lægerne), og i 2030 til 1434 (43 procent af lægerne). Antallet af praktiserende læger er faldet med næsten 300 læger siden 2007 fra 3653 læger til 3365 i begyndelsen af 2019, viser udtræk fra Lægeforeningens medlemsregister. De mest udfordrede områder i 2025 med ældre læger på 65 år og derover er især i Syd- og Vestsjælland, Guldborgsund, flere nordjyske kommuner, Region Hovedstaden samt på Fanø og Samsø.

3 Læger afviser nye patienter På fem år er antallet af lægeklinikker, der har lukket for tilgang af nye patienter, steget fra 37,7 procent til 67 procent rundt om i landet, og tallene er også vokset voldsomt i hovedstadsområdet i de seneste år. I kommunerne Glostrup, Hvidovre, Vallensbæk, Vordingborg, Dragør og Gladsaxe er der lukket helt for nye patienter, mens både København Kommune, Frederiksberg og Albertslund er nær bristepunktet. I Jylland er blandt andet Billund Kommune oppe på 90 procent.

4 Udbuds- og regionsklinikker Som følge af at flere mister deres faste læge har regionerne mulighed for at oprette midlertidige klinikker, som de selv kan stå for, eller som private udbydere kan drive med midlertidige kontrakter. Antallet af udbuds- og regionsklinikker er steget fra én i 2010 til 32 udbuds- og 13 regionsklinikker i 2019. De har samlet omkring 116.700 personer tilknyttet i år, viser en opgørelse fra Yderregisteret. Til sammenligning var patientantallet for fire år siden på 38.375 personer. Størstedelen af de midlertidige klinikker er placeret i Region Nordjylland og i Region Sjælland.

5 Flere uddannelsesstillinger Den forhenværende sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V), fremlagde i januar 2019 et udspil om oprettelse af flere uddannelsesstillinger for at få flere praktiserende læger. Udspillet var en del af en større reform med nedlæggelse af regionerne og er ikke blevet vedtaget som følge af folketingsvalget. Den nye regering skal arbejde med den kommende dimensioneringsplan for, hvor mange uddannelsesstillinger der skal oprettes.