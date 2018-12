2. Jul - og resten i håret

Ordet "jul" kan vi spore tilbage til vikingetiden i flere oldnordiske sprog. "Jól" på islandsk og færøsk og "jul" på dansk, norsk og svensk. Og ordet har faktisk mere med gedigen druk at gøre, end med Jesus. I gamle skrifter findes udtrykket "at drikke jul". Det var en skik, hvor man skålede til ære for de nordiske guder for at ønske et godt og frodigt nyt år.

At "drikke Jul" var en fast del af vikingernes æde- og drikkegilde i den mørkeste tids midvinterfester. Sådan en julefrokost gav vikinger ikke sådan lige slip på, selv om danerne blev kristne. Det har sikkert været svært nok for dem at skulle skifte deres krigeriske guder ud med én, som talte om kærlighed og som lod sig sømme fast på et kors uden at gøre modstand. Så vikingetidens kristne var snu nok til at lade hedningene beholde deres traditionelle æde- og drikkegilde. Bare de ville skåle for Jesus og Jomfru Maria i stedet for Odin og Thor.