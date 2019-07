Det skal du også vide om hedebølge

Flere steder i landet kan temperaturen natten til fredag være over 20 grader, hvilket DMI kategoriserer som troppenat. Det kan gå ud over nattesøvnen, hvor flere kan få besvær med at sove eller vågner oftere, fordi ens kropstemperatur har vanskeligere ved at regulere sig, når det er varmt.

2 Intet sommertøj på flere arbejdspladser

Selv om Danmark er ferieramt, går fortsat mange på arbejde, og på omkring en tredjedel af arbejdspladserne er der en regel for, hvordan man må gå klædt, og om man må have shorts eller sommerkjole på. Det viser nye tal fra Analyse Danmark, som Fagbladet 3F har offentliggjort. Over 1000 personer har svaret i undersøgelsen, og 31 procent forklarer, at arbejdsgiverne bestemmer, hvilke tøjgenstande som medarbejderne må have på. Ifølge Arbejdsmiljøloven skal temperatur og påklædning på arbejdspladsen passe til det arbejde, der bliver udført, og der kan under en hedebølge være undtagelser fra de normale regler.