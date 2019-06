Det siger Jussis fans

Jutta Feddersen, Broager

- Jeg er i Odense for at besøge mit afkom, og de har overrasket mig ved at tage mig med herind i Arnold Busck, så jeg kan møde Jussi Adler-Olsen. Det er jeg glad for. Jussi har altid fingeren på pulsen, og det har han også med denne her. Jeg har allerede læst "Offer 2117".

På billedet bliver Jutta fotograferet sammen med Jussi af sin familie.