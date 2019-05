Det mener partierne om statslige arbejdspladser og et land i balance

Der bliver færre statslige arbejdspladser uden for de store byer, flere og flere i de store byer. Læs, hvordan fem partier vil arbejde for at vende udviklingen.

Skal udviklingen vendes?

Fra 2008 til 2018 er der blevet 1000 færre statslige arbejdspladser uden for de fire store byer, selv om der har været udflytninger. Samtidig er der blevet 10.000 flere i de fire store byer. Vil I vende den udvikling og hvordan?

SF - Karsten Hønge, politisk ordfører: - Vi vil decentralisere uddannelsessystemet og fjerne besparelserne. Centralisering har nemlig været uddannelsesinstitutionernes måde at håndtere besparelserne på.

Nye Borgerlige - Lars Boje Mathiesen, beskæftigelsesordfører: - Der er god mening i at lægge uddannelser uden for de store byer. Vi er f.eks. glade for, at politiskolen blev lagt i Fredericia. Men generelt vil jeg hellere sætte skatten ned i stedet for at bruge penge på at flytte arbejdspladser. Det vil i højere grad generere arbejdspladser og liv i de forskellige områder af landet.

Radikale - Andreas Steenberg, landdistriktsordfører: - Vil vil stoppe besparelserne på uddannelser og i stedet tilføre penge, fordi det er en af hovedårsagerne til, at der er blevet færre statsjob i provinsen. Vi vil også flytte 50 procent af studiepladserne på de korte og mellemlange uddannelser ud af de fire store byer. Hvor mange arbejdspladser det betyder, ved vi ikke, men det skaber lokalmiljøer, hvor de unge kan blive boende.

Kristendemokraterne - Anne Grønlund, kandidat i Storkøbenhavn: - Vi er meget opmærksomme på, at der også uden for de største byer er behov for udvikling. Derfor er vi som det eneste borgerlige parti tilhænger af regionerne og modstandere af regeringens sundhedsudspil.

Socialdemokratiet - Magnus Heunicke, landdistriktsordfører: - Tallene viser, at når folk taler om centralisering, er det ikke bare en følelse, men reelt. Vi kan politisk beslutte at stoppe den centralisering. Vi vil sikre uddannelser uden for de store byer, hvor der i dag bliver skåret og lukket. 60 procent af det vi kalder velfærdsuddannelserne, pædagoger, lærere, sygeplejersker osv., skal ligge uden for de fire store byer. Og så vil vi oprette fire skattecentre med 1000 nye arbejdspladser uden for de store byer.