Det kan de nye erhvervshuse

1 Digitalisering

Digitalisering er et nøgleområde for de nye erhvervshuse, og et eksempel i Erhvervshus Fyn handler om, at to virksomheder kan få støtte til en kommerciel løsning for et nyt produkt. Dronevirksomheder kan eksempelvis udvikle en ny anvendelse for deres produkt. Mindst to virksomheder og en videninstitution skal gå sammen for om et ny produkt eller koncept, som kan blive solgt på markedet. Desuden kan virksomheder med en stærk forretningsplan for et digitalt projekt blive støttet med 110.000 kroner til at hyre en digitaliseringsekspert.