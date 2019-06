Det giver ingen mening at støtte partier, der ikke kom ind

Partistøtte: Jeg har kæmpe respekt for, at borgere ønsker at ville stifte nye partier i håb om at kunne gøre en forskel for Danmark, men noget er helt galt, når de så ikke vælges ind.

Hverken Kristendemokraterne, Stram Kurs eller Partiet Klaus Riskær Pedersen fik nok stemmer til at nå over spærregrænsen og få en plads i Folketinget, men alligevel står de tre partier tilsammen til at modtage godt fem millioner kroner om året i partistøtte.

Hvem husker ikke Jacob Haugaard, der i 1994 blev valgt ind i Folketinget som løsgænger efter at være gået til valg på mere medvind på cykelstierne?

Han brugte som bekendt sin partistøtte på at dele fadøl og grillpølser ud til sine vælgere. Jeg synes det er at gøre grin med borgernes hårdt tjente skattekroner. Det er mange penge, når vi samtidig har ældre og unge, som skriger på flere penge til varme hænder; det giver ikke mening. Såfremt man ikke vælges ind - ja, så er det mest rationelle, at man intet støtte får.

Vil man sikre fremtidens velfærd, skal man ind og prioritere i udgifter i det offentlige, som ikke er hensigtsmæssige, og her kunne vi med rette starte. Sløjf denne lov omgående.