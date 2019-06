Det er ikke nemt at blive hørt, hvis man siger sandheden om truslen fra islam

En bekendt af mig, der er tidligere ansat hos politiet, spurgte mig i forbindelse med et læserbrev med overskriften "Tak, Claus Oxfeldt" af den muslimske politiassistent, Elvir Abaz, i avisen Danmark 14. juni: "Kan du stadig bare lade den slags stå upåtalt?"

Svaret er nej, jeg kan ikke.

Årsagen til, at den nedrakkende politiassistent, der tillader sig at bruge sin ytringsfrihed på at fremhæve danske værdier og normer, er angiveligt, at politiforbundets formand Claus Oxfeldt har givet udtryk for, at politikeren Rasmus Paludan (Stram Kurs) har misbrugt sin ytringsfrihed.

Det kan være svært at få bundnaive danskere til at indse, at den indvandrerforherligelse, som ikke mindst De Radikale, Enhedslisten, og SF - godt hjulpet af medierne, går ind for, er tudetosset, og koster det danske samfund dyrt, og derfor forstår jeg godt, at nogle kommer til at bruge et sprog, der bestemt ikke klinger særligt pænt, sagt i frustration og afmagt over den tilsidesættelse af deres velbegrundede frygt for Danmarks og Vestens fremtid.

Når man erfarer, at et parti, der er så dansker fjendtligt som De Radikale, får en 100 procents mandatfremgang, men dog stadig kun har 16 mandater i Folketinget (De gebærder sig og bliver behandlet som om de havde 90), og opnåede en stor del af denne fremgang, fordi man i ghettoområderne fik indvandrerne med dansk statsborgerskab til at stemme radikalt, og man samtidig må lide den tort at se og høre, hvordan samme parti og de øvrige røde partier fremhæves i medierne, og som skatteborgerne er tvunget til at betale til og for - ja, så er det forståeligt, at der ryger en finke af panden, men jeg erkender, at det burde der ikke gøre.

Rasmus Paludan prædiker had mod muslimer, ingen vil eller kan benægte det, men Elvir Abaz og andre muslimer bakker op om en hadreligion, der tillader drab på de "vantro" - altså alle andre, der ikke er muslimer. Det står klart og tydeligt i Koranen Sura 2,192:"#Hvor de end befinder sig, skal I finde og dræbe dem", og man kan kun hertil sige, at alt for mange muslimer efterlever Koranens budskab - men at blive hørt og læst, når man påpeger og taler om den slags, er bestemt ikke nemt.