Det er ikke Paludan, der er problemet - det er dem, der lader sig hidse op

I indlæg i avisen Danmark 14. juni fra Elvir Abaz, fremsættes slet skjulte trusler om terror, Muhamedkrise II ,og hvad der fra islamisk side i øvrigt kan ramme borgere, der fortsætter deres lovlige, men kritiske tilgang til islam og som de, underforstået, i egen interesse bør afstå fra. Kan disse trusler virkelig være foreneligt med et job i dagens politi-etat?

Ser du, politiassistent Elvir Abaz - og egentlig også formand for politiforbundet Claus Oxfelt, for det lader jo til, at I er ude i samme ærinde: Hvis politiet har problemer med ressourserne, hvilket er tydeligt for enhver, så er forretningsgangen således, at problemerne forelægges chefen for politiet, der så må tage stilling til en løsning. Selvom det ikke ser ud til, at der er mange voksne hjemme på tinge, er det altså stadig ikke I to, der skal tage stilling til, hvilke opgaver, der skal prioriteres.

Hvis en vis Paludan havde været aktuel for 20-30 år siden, ville det ikke have været nødvendigt med massiv og pivdyr politiopdækning; vi danskere ville blot have trukket på skuldrene og tænkt 'landsbytosse' - og i øvrigt betragtet det som et farverigt indslag i hverdagen. Det er ikke Paludan, der er et problem, men de, der lader sig ophidse af ham. Her kan Elvir Abaz gøre en vældig forskel ved at opfordre voldsmænd og brandstiftere til at ignorere Paludan og hans slags, thi det er ikke en kunst at opildne til had, men det er en kunst at skabe fred.

Måske kan du alliere dig med imamerne, der kunne benytte sig af muligheden for at agitere for ordentlig opførsel, fred og god karma. Det burde være en smal sag for gode viljer. Imamerne ønsker sikkert også bare fredelige tilstande, ikke sandt? Kunne det ikke være skønt, hvis Paludan fremover kan udføre sine happenings uden et rasende krigerisk publikum omkring sig (og dermed også uden politiets mandsopdækning), og en rigtig god øvelse i beherskelse fra både din og voldsmændenes side.

Forstår du ikke, Abaz, at ved en afskaffelse af blasfemiparagraffen vil der dukke mange, mange flere af Paludans kaliber op, og det vil ikke være en situation, nogen af os vil ønske, vel?

Tro endelig ikke, at muslimer er de eneste, der er vrede. Mange, mange danskeres tolerance er i den grad overskredet, og en latent vrede ligger og ulmer, som du nok ikke forestiller dig styrken af, over dine og andres krav om ubetinget tolerance overfor islams og shariaens nærtagenhed og evige krav på særbehandling.

Vær lidt konstruktiv og kom så ind i det 21. århundrede - ellers ser jeg et Danmark i undtagelsestilstand hurtigere, end man forestiller sig.