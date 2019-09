Det er aldrig for sent at mærke livet

Boganmeldelse: Jeg læste engang om en metode til at undgå at græde, når man skærer løg. Man skal bare stå med tungen ude af munden, for der er åbenbart nogle stoffer i løgsaften, som søger mod vand, og hvis de rammer tungen først, bliver de dér og når aldrig op til øjnene. Men altså, det er sørme lettere sagt end gjort at stå med tungen ude af munden i længere tid, og man føler sig også ret åndssvag, så selvfølgelig er det ikke en holdbar metode, og i Dorrit Willumsens nye roman, "Løg trækker tårer", vælger Winnie da også en helt anden udvej.

På sin 74-års fødselsdag, som manden har glemt, får hun ganske enkelt nok. "Du lovede mig roser. Du lovede at varme mine hænder og fødder og at bære mine kufferter. Du købte kufferter med hjul, og nu er det bare bløde løg og problemer," konstaterer hun.

Samme dag har Winnie fået en sms om, at hendes e-Boks er lukket, fordi hun har trykket forkert kode fem gange. "Jeg hader computeren, mobilen og alle billetautomaterne." "Det er alderen," siger manden, og det kan han jo have ret i, men Winnie smutter. Ud af døren på vaklende ben med kurs mod friheden. Hæver 20.000 kroner, smider mobilen i Sortedamssøen og flytter ind i al hemmelighed ind i en skunk i en lejlighed, der er ved at blive renoveret.

Da beboeren - en hvidhåret revisor på 1 meter og 80 med en anstrengende kæreste - flytter tilbage, bliver hun i sit skjul og lever i lejligheden, når han ikke er hjemme, mens hun langsomt forelsker sig i ham.

Mere af handlingen skal ikke røbes her, for man skal selv have lov til at bevæge sig rundt i Dorrit Willumsens både realistiske og surrealistiske roman, der på inderlig og humoristisk vis tegner et fint portræt af den splittelse, vi "moderne" mennesker ofte føler mellem et samfund, der ræser af sted og forlanger evig omstilling og opmærksomhed, og så vores eget behov for bare at være til og føle ro og opleve kærlighed.

Så nej, det er ikke kun alderen. Faktisk gør den måske bare tingene tydeligere, og hvem gider i øvrigt få ondt i tungen eller stå og græde, fordi man skal skære løgringe til mørbradbøffer? Så er det sjovere at tage på tur med Winnie.

-

Dorrit Willumsen: "Løg trækker tårer". 174 sider. 199,95 kroner. (Gyldendal)

Udk. 12.09.2019

4 af 6 stjerner