Der var hul i ulve-hegn: - Hvilken idiot løber rundt i naturen og synes, det er sjovt at se får gå til?

Alene Storålam har mistet tæt på 200 får. Efter et nyt angreb er 25 får døde. Det ligner uden tvivl ulvens værk, mener Storålam, der har fået en ny bekymring: At nogen bevidst har klippet hul i hegnet.

Storålam står for naturplejen i området. Heste og kalve har klaret den opgave uden problemer siden august sidste år, hvor der sidst blev brugt får. For få dage siden kom 76 får så ind i folden igen. Nu er de overlevende kørt væk igen, og Peter Helén og fåreavler Jørgen Blazejewicz vil på mandag vurdere, hvad man fremover vil gøre med naturplejen i området.

- Der var ikke megen strøm i hegnet, og vi fandt et hul på 90 gange 90 centimeter. Der er en idiot, som har klippet hul. Det er sket med en tang. Det kan enhver se, og så bliver jeg bange, for hvilken idiot løber rundt i naturen og synes, det er sjovt at se får gå til, spørger Peter Helén.

- Vi stod bare og kiggede. Der er nogle sekunder, hvor man simpelthen ikke tror sine egne øjne: At det her bare ikke er sket, siger fårehyrde Peter Helén.

Hund eller ulv?

Der er taget DNA-prøver, så indtil videre ved man ikke, om det er en ulv eller eksempelvis en hund, der står bag.

Hos Storålam er man ikke i tvivl.

- De gange, hvor en hund har stået bag, er de gået efter lam, der er brugt som "legetøj" at bide i. Med ulven - som det er sket i dette tilfælde - er der bidt for at stoppe dyret, og det sker ved at knuse struben eller at bide højt oppe i bagbenet, siger Peter Helén.

Men en ulv slår vel ihjel for at ernære sig. Hvorfor så slå så mange får ihjel?

- Der er spist af et af fårene, i halsen. Det er svært at vurdere, men jeg vil tro, at der er spist en til halvanden kilo. Men det er rigtigt, at det ikke hænger sammen. Jeg vil gætte på, at ulven bliver noget stresset, når den er ved at slå ihjel, og andre får løber rundt omkring den, siger Peter Helen og tilføjer:

- Nu havde vi ikke hørt meget til ulven i efteråret og vinteren, og derfor er dette helt skidt. Vi ved ikke rigtig, hvad vi skal gøre.