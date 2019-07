Der er læger til alle

Debat: Avisen Danmark beskrev 20. juli årsager til lægemangel ud fra Praktiserende Lægers Organisations tal, som fremkommer ved, at PLO ikke anerkender andre end egne lægepraksis. Det påstås, at 100.000 i dag og skræmmende 300.000 borgere vil stå uden fast læge. Alle borgere har en læge!

Der skal uddannes flere læger end pensionsbehovet, fordi kommende læger vil have andre krav til fritid mv., men der ville være læger nok, hvis man aktivt arbejdede for flerlægepraksis med andet sundhedspersonale til opgaver, der ikke kræver en læge. I hovedstaden fik fem læger tilladelse til 3000 patienter hver, næsten en fordobling. Det vil tage tid, men flerlægepraksis tilgængelige for alle er fremtiden.

Regionspraksis på hospitalerne har fordele ved at kunne arbejde tæt sammen med hospitalets øvrige funktioner, da hospitalets almene medicinere er ansat som øvrigt personale og ikke skal varetage egne økonomiske interesser. Lovgiverne bør tillade regionerne at oprette permanente lægepraksis uden forudgående udbud, der oprindeligt var varetagelse af Falcks interesser.

Borgerne kunne få et alternativ, og konkurrencen kan måske hjælpe PLO ud af deres 50-årige selvforståelse og ind i den moderne verden med krav til et sammenhængende sundhedsvæsen ud fra borgernes behov.