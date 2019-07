Den nære sundhed skal styrkes: Aftale om bedre samarbejde haster

Debat: Nye sundhedsfællesskaber omkring de enkelte akutsygehuse var et af de gode tiltag i den forrige regerings sundhedsreform. Den del kan næsten bruges som foreslået indenfor den nuværende regionsstruktur. Da også den nuværende S-regering var positive overfor den del, bør der kunne laves en bred politisk aftale om den nære sundhed indenfor kort tid. Og det haster, så vi for borgernes skyld kan slippe for de dårlige forløb og de ufrugtbare diskussioner om, hvilken kasse der skal betale.

I dag drøftes samarbejdet i den nære sundhed mellem de forskellige sundhedsaktører i forskellige udvalg, hvor sundhedskoordinationsudvalget med repræsentanter fra kommuner, praktiserende læger og region har opgaven med at sikre samarbejdet. Hvert fjerde år laves sundhedsaftaler, der sætter rammerne for samarbejdet. Jeg er selv medlem af dette udvalg. Ud fra udsagn fra medlemmer af tidligere perioders udvalg vurderer jeg, at samarbejdet aldrig har fungeret bedre end nu.

Men vi skal videre og blive mere konkrete og handlingsorienterede, når vi ser eksempler på manglende samarbejde, ligesom vi skal væk fra diskussionen om, hvem, der nu skal betale - kommune eller region. I sidste ende er det jo skattekroner betalt af dig og mig, der må holde for alligevel.

En videreudvikling af dette samarbejde kunne derfor være lokale sundhedskoordinationsudvalg knyttet til de enkelte akutsygehuse. Det ville f.eks. betyde fem udvalg i region Midtjylland. Her skulle som minimum hver kommune være repræsenteret af sundhedsudvalgsformanden, lederen af området i kommunen, en fra den regionale sundhedsplanlægning, en leder fra det lokale akutsygehus og en fra den lokale psykiatri, to regionsrådsmedlemmer, to praktiserende læger samt eventuelt en eller to flere. Disse skulle dertil have en selvstændig økonomi med finansiering enten i de årlige regeringsaftaler eller fra region og kommune,

En sådan model vil sikre de gode intentioner, alle har om forbedringer af den nære sundhed og sikre et endnu bedre samspil mellem kommuner, regionale sygehuse og praksissektoren. Og det uden den normale kassetænkning, der ikke gavner tilbudene til borgerne.