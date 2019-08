Elon Musk er i en klasse for sig. Han fremstiller elbiler, han sender raketter ud i rummet og borer tunneller ned i undergrunden, og han drømmer om bosættelser på Mars. Kort sagt: Han opererer på et nærmest overmenneskeligt plan, der ikke sjældent udløser spørgsmålet, om han er gal eller genial. Specielt når det gælder elbilproducenten Tesla, skal han bevise, at visionerne er bæredygtige.