Interpol har to lister over efterlyste personer, en "missing" og en "wanted". På wanted-listen står de personer, som politiet vil have fat i. Tvind-toppen med 80-årige Mogens Amdi Petersen præger en del af den liste. Her ses Mogens Amdi, da retssagen mod ham blev genoptaget i marts 2003 ved retten i Aarhus. Foto: Scanpix