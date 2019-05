Dem, der tror, at klimatosser er tosser, har intet fattet

Tosseri: Det vil gå over i historien, at Pia Kjærsgaard på EU-valgaftenen på TV, med røde kinder brugte udtrykket klimatosser om de mange tusinde mennesker i Danmark - og i verden, må man formode - der er så dybt optaget af klimaudviklingen i verden, at de f.eks. finder på at deltage i klimamarcher og demonstrationer. Klimatosser! Tænk, at Folketinget har en formand, der er så tosset, at hun kalder klimabevidste borgere for tosser!

Det er en skændsel. Dette høje embede. Fra dette embede burde der udgå visdomsord, overblik, rummelighed og tolerance, og ikke stupiditet, snæversyn, eksklusion og intolerance.

Jeg forstår nu på en artikel i Berlingske 28. maj, at der i DF's bagland, fra en lang række lokalformænd, lyder en sjælden hård kritik af partiledelsen i kølvandet på partiets katastrofale EU-parlamentsvalg. De lokale ledere efterlyser en mere offensiv tilgang til klimaudfordringerne. Jeg ved ikke, hvordan partitossen vil fortolke og reagere på dette, men hun kan jo næppe smide de mange lokale ledere ud af partiet.

Tosser er de, der ikke forstår, hvad der sker i verden og i Danmark, og hvad der derfor er behov for. Det fik jeg en meget bevægende og stærk oplevelse af den selvsamme morgen, hvor Berlingske bragte denne nyhed. Jeg deltog i et møde på Gentofte Kommunes rådhus. I én af kommunens folkeskoler (Maglegårdsskolen) har man gennem et års tid arbejdet med at uddanne børn og unge til at blive bevidste verdensborgere med viden om bæredygtighed, klimaudviklingen, FN's verdensmål mm. Jeg overværede denne morgen, hvordan nogle af eleverne fremlagte resultaterne af arbejdet med disse emner. Med på internetforbindelser var mennesker fra bl.a. Milano, Zürich og Boston. Jeg overværede denne morgen, hvad nogle af disse klimatosser véd, tror, håber og gør - og jeg kan sige: De er ikke tosser.