Debattører og politikere jonglerer med indvandrertal

Efterhånden er det lykkedes indvandrerkritiske debattører og politikere at udbrede en forestilling om, at Danmark om få årtier er overtaget af muslimer, med mindre der hårdt og brutalt bliver sat en stopper for indvandringen. For at bevise påstanden bruger de forkerte tal eller misvisende fortolkninger af rigtige tal.

Rasmus Paludan skønner det nuværende antal muslimer til 700.000, selv om han har fået at vide, at seriøse forskere fra Københavns Universitet, efter grundige analyser af foreliggende statistik og interviewbaserede undersøgelser, ender på 320.000, svarende til knap seks pct. af befolkningen. Paludans frit opfundne tal er dog svært helt at tilbagevise, da Danmarks Statistik ikke må registrere folks religiøse overbevisning på grund af den grundlovssikrede beskyttelse af religionsfriheden. Andre debattører vælger i mangel på pålidelig statistik at sammentælle indvandrertallene fra muslimske lande, men begår derved den grove fejl at tælle mange ikke-muslimske flygtninge som muslimer. Det gælder blandt andet den første bølge af ikke-muslimske flygtninge fra Iran i 1980'erne.

Befolkningsudviklinger bestemmes af fødsler, dødsfald og vandringer. Med hensyn til fødsler hævder de muslimkritiske debattører, at fertiliteten blandt muslimer er langt højere end blandt danskere. Frejdigt påstår internetsiden "www.holgerdanske-nu.dk", at muslimer "formerer sig tre-fire gange mere end danskerne". Realiteten er, at fertiliteten i store indvandrergrupper som tyrkere og pakistanere er faldet drastisk over årene, og nu kun er marginalt højere end danskernes. Samlet set er fertiliteten nu ca. 2,0 barn pr. indvandrerkvinde mod danskernes ca. 1,8 barn pr. kvinde, ifølge Nyt fra Danmarks Statistik i februar i år. Da forskellen er marginal, og fertiliteten i øvrigt skal være 2,1 for blot at opretholde en befolkningsgruppe på længere sigt, kan man blankt afvise, at muslimerne via høj fertilitet vil blive dominerende om få årtier.

Hvis der skal være noget om snakken, må den muslimske ekspansion derfor skyldes en massiv muslimsk nettoindvandring (indvandrede minus udvandrede). Her benytter de indvandrerkritiske røster sig af et statistisk kneb ved at sætte lighedstegn mellem ikke-vestlige indvandrere og muslimer, hvilket er misvisende. Ikke vestlige lande er af Danmarks Statistik defineret som alle lande i verden bortset fra Europa, USA/Canada og Australien/New Zealand. De ikke-vestlige lande omfatter derfor også højtudviklede, ikke-muslimske lande i Asien og Sydamerika, hvorfra der kommer mange arbejdsmigranter. Flertallet af asylansøgerne er i de senere år ganske rigtigt kommet fra lande i Mellemøsten og Afrika, som typisk er muslimske. Men asylsøgerne udgør kun en mindre del af den samlede indvandring. Størsteparten af indvandrerne er arbejdsmigranter, studerende og udenlandske ægtefæller/familie. Denne indvandring stammer både fra vestlige og ikke-vestlige lande, og hovedparten er ikke muslimer.

Lad os se på nogle konkrete tal fra Udlændinge- og Integrationsministeriet (Integration: Status og udvikling, Maj 2018). For 2017 var nettoindvandringen godt 23.000 personer. Indvandrerne fordelte sig i 2017 med 11.300 fra vestlige lande og 12.000 fra ikke-vestlige lande, hvoraf 2.750 personer var anerkendte asylsøgere der fortrinsvis er muslimer. Indvandrerne fra vestlige lande er sjældent muslimer og omkring halvdelen af indvandrerne fra de ikke-vestlige lande det heller ikke. I 2017 var der følgende nettoindvandring fra de ti største ikke-vestlige lande: Pakistan 226; Tyrkiet 397; Iran 909; Syrien 1869; Nepal 386; Filippinerne 330; Ukraine 1140; Kina 339; Indien 889; Eritrea 960. Af disse ti lande er de fiee førstnævnte lande overvejende muslimske, de næste fem lande er domineret af andre religioner og endelig er Eritrea delt nogenlunde ligeligt mellem islam og kristendom. Det samlede indvandringsbillede for 2017 tyder derfor ikke på muslimsk dominans, tværtimod.

Danmarks Statistiks prognoser for de kommende årtier giver heller ikke belæg for spådommen om muslimsk dominans. Den danske majoritetsbefolkning ligger nogenlunde stabilt på omkring fem millioner, da flere ældre opvejer underskuddet af børn. For den øvrige del af befolkningen, hvor befolkningstallet bestemmes af flygtninge og indvandreres fertilitet og vandringer, forventer Danmarks Statistik en fortsat stigning, men moderat. Prognosen spår et samlet befolkningstal på godt 6,3 millioner i 2050 mod ca. 5,8 millioner i dag. Hovedparten af denne stigning på godt en halv million indvandrere og efterkommere forventes dog, ligesom i dag, at stamme fra ikke-muslimer. Sandsynligheden taler derfor for, at den muslimske minoritet i 2050 vil tælle mellem en halv og en hel million mennesker i 2050, et tal der ligger meget langt fra fantasierne om muslimsk dominans.