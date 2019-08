Debat: Vi kaster medmenneskeligheden over bord i Middelhavet

Tillid mellem mennesker binder samfundet sammen, en tillid der som minimum bevirker, at hvis jeg falder om på fortovet, så er der nogen, der ringer 112 for at få liv i mig igen. Med andre ord: helt basal medmenneskelighed.

Men den er væk, i hvert fald når det gælder en særlig gruppe mennesker. Vi regner dem ikke som mennesker mere. De er noget andet; kød, væv, materie.

Flygtninge og migranter overlades til druknedøden i Middelhavet. Redningsskibe forbydes at stævne ud fra havn for at redde dem. Sejler de alligevel ud, forbydes de at samle migranterne op fra de synkefærdige gummibåde. Og samler de dem op, forbydes de at gå i havn nogen steder. Og kommer de endelig i havn får de kæmpe bøder.

Vel har det spanske redningsskib Open Arms netop fået lov at sende ni ud af skibets 97 migranter til lægebehandling på Lampedusa. Men de har nu sejret rundt i Middelhavet i snart tre uger, fordi ingen lande vil lade skibet komme i havn. Italiens senat har vedtaget en lov, der straffer redningsskibe med op til 7,5 mio. kr., hvis de uden tilladelse sejler ind i en italiensk havn. Og i Spanien venter en bøde på 6,7 mio. kr., fordi de vovede at stævne ud fra Valencia.

Imens ser EU magtesløst til. Vi kan kun mande os op til en kystvagt, der skal holde flygtninge og migranter væk fra EU.

Hvad sker der med os selv, vores værdier og vores anstændighed, når vi ikke en gang rækker en hjælpende hånd til mennesker, der er ved at drukne? Hvordan indvirker den hårdhed på vores indbyrdes relationer? Ender vi med at blive et forstenet samfund, hvor tilliden til hinanden kan ligge på et meget lille sted?