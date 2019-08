Debat: Vi er klar til kampen for miljøet - hvis vi må?

Miljø: Valget er overstået, sommerferien er forbi, og det samme er diskussionen om regionernes eksistens. Derfor er tiden også inde til at komme i gang med at få løst nogle af de udfordringer, der lige nu spænder ben for en effektiv indsats på klima- og miljøområdet.

Lad mig give et par eksempler: I dag er opgaven delt mellem stat, kommune, region og vandværk, når det gælder beskyttelse af vores drikkevand. Men vand respekterer ikke kommunegrænser.

Mere end 1.200 vandværksboringer er pt. forurenet med rester af sprøjtegifte. En stor del af dem blev for få år siden betragtet som "rene", men efter et årelangt pres fra regionerne fik Miljøstyrelsen sidste år endelig udvidet pakken af stoffer, der skal måles for - og vupti, så fandt man pludselig desphenyl-chloridazon i stribevis af boringer.

I regionerne presser vi hårdt på for at få udvidet screeningspakken yderligere. For der findes hundredvis af andre stoffer, som vi ved også kan findes i det grundvand, der forsyner os med drikkevand.

I regionerne har vi stor viden om, hvilke typer af stoffer der er brugt historisk i de lokale virksomheder. Så vi ved, hvad det giver mening at screene vandet for. Vi er omvendt også på lang nok afstand til, at vi ikke har berøringsangst over for at udstede påbud til virksomheder i nærheden af vandværksboringerne, hvis det er nødvendigt. Derfor vil det give rigtig god mening at samle hele grundvandsbeskyttelsesopgaven hos regionerne.

Noget andet, man med fordel kunne placere regionalt, er endnu flere forureningsopgaver. Vi har bevist i Grindsted og Kærgård Klitplantage, at vi er tæt nok på til at forstå både lokale bekymringer og lokale forhold, som kan spille ind på forureningsspredningen. Samtidig har vi en uovertruffen viden og ekspertise i at håndtere forureninger - store som små.

Jeg tillader mig at tvivle på, at staten ville gennemføre en sundhedsundersøgelse i Grindsted, som vi er i gang med lige nu. Jeg tvivler også på, om staten ville holde adskillige informationsmøder med berørte naboer, når der skal anlægges nye råstofgrave for at skaffe sten, sand og grus til nye byggerier. Her har regionerne vist, at de kan løfte opgaven på en måde, der møder accept af både borgere, entreprenører og kommuner.

Kommunerne gør i store træk en rigtig fin opgave på klimaområdet. Men flere klimaeksperter peger på et alvorligt problem: Der mangler en regional myndighed til at klare alt fra tvister om placeringen af vindmøller til nye biogasanlæg.

I de senere år er stribevis af grønne tiltag endt i det rene ingenting, fordi kommuner ikke kan blive enige om placeringen eller bliver nervøse for folkelige protester.

I nogle tilfælde har det såmænd været let nok at finde en placering til en vindmøllepark i yderkanten af kommune A, men hvis den spolerer udsigten, eller larmen generer et stort antal borgere i kommune B, opstår problemerne. Her vil regionerne kunne etablere og forankre energi- og klimastrategier og sikre tværkommunal opbakning til projekterne, så de også bliver til virkelighed.

Vi er klar til at påtage os flere af disse helt essentielle opgaver, som skal løses bedre, hvis vi skal nå i mål med den grønne omstilling, inden det er for sent.