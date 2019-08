Debat: Verdens fødevareproduktion og forbrug skal være mere bæredygtig

Bæredygtighed: Kloden har brug for, at regeringer, verdens fødevareproducenter og befolkninger bidrager til, at vores mad fremover bliver produceret og forbrugt langt mere bæredygtigt og klimavenligt. World Food Summit i København i slutningen af august sætter løsningerne på bordet.

Den globale befolkningsvækst udgør en massiv trussel mod miljøet. Blandt andet fordi flere mennesker med højere indkomster efterspørger flere, mere eksklusive og klimatunge fødevarer. Når produktionen og ressourceforbruget skrues op i takt med, at velstanden accelererer efterspørgslen efter bl.a. kød, smør og mælk, får det simpelthen store konsekvenser for vores klima, miljø og biodiversitet. Derfor skal alle led i fødevarekæden forenes om at producere langt mere bæredygtigt og klimavenligt end tilfældet er i dag, og verdens befolkninger - navnlig i vestlige lande - skal begynde at ændre forbrugsvaner.

International forskning viser, at miljøeffekten af fødevareproduktionen og forbruget kan risikere at stige med mellem 50 og 90 procent frem mod 2050. Medmindre fødevareproduktionen og forbruget bliver mere bæredygtig. Og den seneste rapport fra FN's Klimapanel om "Climate Change and Land" mindede os igen om, at fødevaresektorens bidrag til menneskeskabte udledninger af drivhusgaser er helt oppe på 21-37 procent. af de samlede menneskeskabte udledninger. FN's Bæredygtighedsmål for 2030, der blev vedtaget af alle FN's medlemslande i 2015, udgør en form for arbejdsprogram i forhold til håndtering af de udfordringer, som forskerne peger på. Fødevaresystemer berører omkring 12 ud af de 17 bæredygtighedsmål.

På dette års World Food Summit er netop indfrielse af FN's Bæredygtighedsmål i centrum. Det betyder, at vi bl.a. skal diskutere løsninger på det store ressourcetræk og den stigende fødevareefterspørgsel, ligesom vi også skal diskutere bl.a. kostvaner og kødforbrug - som er nogle af særdeles effektfulde virkemidler, som blandt andet FN's Klimapanel, EAT Lancet Kommissionen og andre forskere har peget på. Men bæredygtighedsmålene for 2030 indfries ikke af regeringer alene. Derfor er også erhvervsledere, forskere, interesseorganisationer og repræsentanter fra civilsamfundet inviteret til København. Her skal gæsterne over to dage drøfte og udvikle ideer til en både mere bæredygtig, klimavenlig, sikker og sund fødevareproduktion og forbrug.

Få mennesker har så stor betydning for, hvad og hvordan vi spiser som lederne af de store fødevareselskaber. Få har så afgørende indflydelse på ressourcetrækket som topcheferne i de virksomheder, som døgnet rundt producerer, distribuerer fødevarer rundt på kloden til lands, til vands og i luften. Derfor er ikke kun internationale myndigheder, forskere og grønne organisationer inviteret til København, men også repræsentanter for nogle af de helt store aktører på markedet, bl.a. danske transport- og logistik virksomheder.

Både udenlandske og danske supermarkedskæder har vist, at de formår at reducere deres madspild markant. Og transport- og logistikgiganter investerer milliarder i at blive C02-neutrale i 2050. Blandt andet ved at reducere energiforbruget til transport og nedkøling af fødevarer fra hele verden.

Fra regeringsside kan deltagerlandene gøre meget både nationalt, på EU-plan og internationalt. I Danmark skal vi gøre det nemmere for industrien, detailhandlen og forbrugerne at vælge de bæredygtige løsninger. Det kan f.eks. være ved at ideudveksle og ideudvikle på, hvordan vi begrænser madspild. Og det kan være ved fælles kampagner for bæredygtig og sund kost og ikke mindst et mere afbalanceret kødforbrug i kantiner, institutioner og på cafeer og restauranter. Og selvom det vil være svært for rigtig mange, at skrue på indgroede vaner derhjemme, kommer civilsamfundet - dvs. dig og mig, vores familier og venner - ikke uden om at diskutere, hvordan vi med fordel kunne spise mere klimavenligt.

På topmødet skal vi identificere ambitiøse handlinger, der tager hånd om klimapåvirkningen af klodens fremtid. Det skal ske på baggrund af erfaringsudveksling på tværs af kontinenter og sektorer. Samtidig vil jeg bestræbe mig på at få mine ministerkollegaer fra de andre lande til at skrive under på, at de vil bidrage til at nå målet om en mere bæredygtig, klimavenlig, sund og sikker fødevareproduktion. Med deres underskrift forpligter landene sig så til at afrapportere om deres fremskridt på næste års World Food Summit. Sådan en formel håndfæstning bliver sjældent festlig, hvis man ikke får gjort sit hjemmearbejde i årets løb.

Værtsskabet og vores vedholdenhed på de centrale indsatser forpligter i særlig grad den danske regering. Skal vores værtskab og tilhørende ambitioner ved topmødet tages alvorligt, må Danmark vise aktiv handling, og selv igangsætte tiltag, der kan bevæge dansk fødevareproduktion og -forbrug i den ønskede retning. Så vi bliver verdens grønne laboratorium, og dokumenterer, at vi har de ambitiøse politiske mål og råder over, eller kan udvikle, den teknologi, der kan inspirere ikke bare vores gæster, men hele verden til at investere de nødvendige og astronomisk mange milliarder i den grønne omstilling.

Forskningen har gang på gang understreget, at vores klode ikke kan bære, at vi accelererer vores ressourceforbrug uændret. Så hvis ikke vi udvikler os, handler og forpligter hinanden, så efterlader vi vores børn og børnebørn med regningen for et festmåltid, de aldrig blev inviteret til. Netop derfor er ministre, virksomhedsledere, forskere og interesseorganisationer i København, så vi på World Food Summit kan samle alle gode kræfter om at tænke nyt, sundt, sikkert og bæredygtigt. Og på den måde kan være med til at sikre, at verden løfter blikket fra bordet - og ikke gør regning uden vært.