Debat: Venstre, misbrug ikke Trump i jeres EU-agenda!

Trump: De fleste af os kan vist godt blive enige om, at Præsident Trumps opførsel de seneste dage har været helt uden for kategori og fornærmende overfor det danske folk og kongehuset. At han først inviterer sig selv til Danmark med meget kort varsel er én ting. Men at han så annoncerer at ville købe Grønland for så efterfølgende at aflyse besøget under henvisning til, at Grønland ikke er til salg, gør jo hele situationen til en farce.

Det er tragikomisk, at det overhovedet er kommet på tale, og jeg må sige, at alt det her for mig har cementeret, at Trump virkelig er en udfordring for sine omgivelser. Han har jo notorisk fornuftige pointer omkring indvandring og Kina m.v., men bliver jo til grin på den måde, han håndterer tingene.

Når det så er sagt, kan man godt gå hen og blive lidt småtræt af, at der kun gik fem minutter efter aflysningen af besøget i Danmark, før Venstre skulle forsøge at udnytte Trump-farcen til at slå et slag for EU! Både formand Lars Løkke Rasmussen og politisk ordfører Jakob Ellemann-Jensen var hurtigt ude og kippe med EU-flagene som et alternativ til Danmarks transatlantiske samarbejde.

Undskyld mig - men hvor er opstandelsen over EU's ageren, når DE folder sig ud?

Jeg ser ingen opstandelse over Jean Claude Junckers uhøfligheder og upassende facon - over Donald Tusks ønsker om at sende folk i helvede (ja det sagde han!), hvis de er Brexit-tilhængere.

Hvor er forargelsen over EU's konstante higen efter mere kontrol over medlemsstaterne? Hvor er forargelsen over, at det tilsyneladende rager EU en høstblomst, at Danmark står overfor store udfordringer, hvis Storbritannien ender med et "hard Brexit" - hvis de melder sig ud af EU uden en aftale?

Danmark er et af de lande, der vil lide allermest ved et "hard Brexit" - men det virker EU bedøvende ligeglade med. Jean Claude Juncker sagde forleden hoverende, at det bliver Storbritannien - og ikke EU - der bliver de store tabere ved sådan et scenarie. Måske havde han lige glemt Danmark i den ligning.

Det er sundt og godt, at det politiske Danmark står sammen om at sætte Donald Trump på plads, når han fremturer med urealistiske drømme om at købe dele af vores Rigsfællesskab. Men når Venstre så udnytter situationen til at slå et slag for MERE EU - mere Donald Tusk, Merkel, Macron og Juncker, så står jeg helt og aldeles af!

Danmark har i årevis haft USA som sin nærmeste allierede. USA er en af vores allervigtigste samarbejdspartnere. Selvom den nuværende situation har skabt bump på vejen, så bør den ikke misbruges til at ændre på det grundlæggende forhold mellem Danmark, Storbritannien og USA.

Det er derimod afgørende for Danmark, at vi opretholder vores nationale selvbestemmelse. At vi ikke lader EU's stadige ønske om overtage styringen af vores dejlige land få succes.

Men det tyder på, at det er den vej, Venstre vil gå. De er slået ind på Uffe Ellemann-Jensens gamle EU-kurs. I en konkurrence med de radikale om at være Danmarks mest pro-EU-parti. Trist - men sandt!