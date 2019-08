Debat: Udskudt statsbesøg - Var Trump fornærmet over Obamas Aalborg optræden?

Aflysning: Midt under G7 topmødet i Biarritz i weekenden, truende handelskrig med Kina og Brexit-forhandlinger med Boris Johnson kan præsident Donald Trumps pludselige udsættelse af statsbesøget i Danmark vel sagtens forekomme som lidt af en storm i et glas vand. Mette Frederiksens brug af tillægsordet "absurd" har dog fået en ny opblomstring i alverdens medier. Ligeså Trumps betegnelse heraf som "nasty" - væmmelig eller ækel.

Men her godt to et halvt år efter Donald Trumps indflytning i Det Hvide Hus har denne ordveksling - udløst af Trumps kække tilbud om at ville købe Grønland ud af Rigsfællesskabet - alligevel på ny rejst alvorlige bekymringer om Trumps mentale habitus.

Adskillige toneangivende iagttagere og medier har nemlig i kølvandet på især Grønlandssagen udtrykt øget mistanke om, at Trump måske kunne lide af megalomani - som direkte oversat fra græsk er synonym for "storhedsvanvid". Der er i så fald tale om en sindstilstand, hvor man - in casu Trump - har vrangforestillinger om, at man er mere betydningsfuld og har større evner, end man i virkeligheden har.

Men også andre sager har ifølge bl.a. CNN underbygget denne mulige diagnose: Senest har Trump takket for (med rette) at være blevet omtalt som " Israels konge" - ligesom han for nylig har udpeget sig selv som (Guds) særligt "udvalgte" til at løse og vinde handelskrigen mod Kina.

Det centrale spørgsmål er imidlertid nok, om vi i det hele taget er blevet ret meget klogere på dette mildt sagt utraditionelle fænomens gøren og laden? Og hvad er det mon lige, der driver og definerer personen Donald Trump? Det umiddelbare svar er: Vi kan faktisk ikke vide det med sikkerhed – endnu.

Men det er vel næppe så overraskende, når man sammenligner med flere af Trumps forgængere i Det Hvide Hus. USA's tidligere udenrigsminister - den kloge og velagtede Henry Kissinger - har engang udtalt, at det tager mindst 2-3 år, før man lærer en ny præsident (rigtigt) at kende - hvis overhovedet nogensinde. Og i dag er Trump jo kun godt 30 måneder henne i sin første embedsperiode.

Dr. Kissinger har i anden anledning udtalt til flere medier, at Trump er et fænomen, som verden ikke har set mage til, og som man måske kunne forestille sig noget helt nyt og bemærkelsesværdig fra. Han tilføjer dog forsigtigt: "Jeg siger ikke, det vil ske. Jeg siger (kun), der foreligger en ekstraordinær chance".

Flere andre eksperter har påpeget, at her har vi endelig en kandidat, der er økonomisk uafhængig og en tilsyneladende visionær og kreativ leder, der vandt embedet med det besnærende slogan: "Make America Great Again". Men problemet er som nævnt blot, at der i visse kredse er opstået tvivl om præsidenten mon er ved sine fulde fem eller lige til indlæggelse?

Hvor om alting er handler det måske dybest set i virkeligheden mere om præsident Trumps stil, som er alt for direkte og kontant for mange af de traditionelle "old school" politikere i USA og Europa. Disse professionelle (levebrøds) politikere - som Trump åbenlyst ikke bryder sig om - lider ofte af en vis berøringsangst med erhvervslivet. Det er netop dette kultursammenstød, Trump er eksponent for med alle sine tweets og utraditionelle svingdørs personalepolitik. Trump er for mange udtryk for disruption og er for nylig blevet sammenlignet med en elefant i en porcelænsbutik, der tramper på alle vante forestillinger og kutymer.

Desuagtet er det den almindelige vurdering i toneangivende amerikanske medier og meningsmålinger, at udsigterne til Donald Trumps genvalg i 2020 fortsat tegner lysere end længe. Valgkampen er allerede i fuld gang, men bliver først for alvor sparket i gang på og lige efter Labor Day mandag den 2. og 3. september - netop de 2 dage præsident Trump skulle have aflagt statsbesøg i Danmark. Et særdeles ubekvemt kalendersammenfald - ikke mindst når Trump i dagene umiddelbart forinden aflægger officielt besøg i Polen.

Kort før Trumps aflysning af statsbesøget i Danmark, var det i øvrigt kommet frem i CNN via The Guardian, at Trumps forgænger - tidligere præsident Barack Obama - 28. september aflægger besøg i Musikkens Hus og det sågar i Mette Frederiksens egen fødeby Aalborg - for at tale om leder- og entreprenørskab i fremtiden. Så hvem ved, måske var Trumps vredesudbrud over statsministerens brug af ordet absurd om Grønlandskøbet blot "teatertorden", der dækker over hans fornærmelse over Obamas besøg og dermed et velkomment påskud til udskydelse af statsbesøget, spekulerer The Guardian.

I samme ånd har Trump forleden efter et udglattende telefonopkald kaldt Mette Frederiksen for "a wonderfuld woman". Så måske får vi alligevel Trump at se i Danmark, men i så fald bliver det nok først engang i hans anden præsidentperiode - dersom han da måtte blive genvalgt.