Debat: Tom Buk-Swienty pynter med lånte fjer

Forskning: Avisen Danmark kunne 25.8 meddele os, at forfatteren Tom Buk-Swienty i sin nye bog om Karen Blixen "afslører" nye sider af hendes år i Afrika. Hendes berømte værk om Den afrikanske farm begynder med ordene "Jeg havde en farm i Afrika". Men Buk-Swienty har fundet ud af, at hun aldrig ejede farmen i Afrika. Det gjorde i stedet hendes familie med hendes onkel, forretningsmanden Aage Westenholz, i spidsen. I alt 100 mill. nutidskroner postede familien i Blixens afrikanske eventyr. Buk-Swienty har gjort denne banebrydende opdagelse på baggrund af et helt nyt kildemateriale, lyder det. Det er en god historie, og derfor har den også været bragt i en række andre aviser. Berlingske kunne f.eks. 24.8 i en stor reportage melde, at "den historie har ikke været fremme før".

Der er bare det problem, at historien har været fremme før, og det er ikke Tom Buk-Swienty, der har fundet ud af, at Blixen ikke ejede sin farm. I 2018 udgav Gyldendal en samling hidtil uudgivne breve fra Blixens tid i Afrika. Litteraten Benedikte F. Rostbøll stod for det omfattende udgivelsesarbejde, der var ledsaget af en original kulegravning af farmens forretningshistorie af historikeren Per Boje, der er professor emeritus på Syddansk Universitets Center for Maritim- og Erhvervshistorie. Det er herfra, de nye erkendelser omkring farmen som virksomhed stammer. Det er f.eks. Boje, der har beregnet, hvad Westenholz skød i foretagendet, og det er Boje, der har analyseret Karen Blixen som forretningskvinde og skrevet Westenholz helt ind i centrum af historien om den afrikanske farm.

Det ved Buk-Swienty også godt, for i hans bog er der mange notehenvisninger til brevudgivelsen og til Bojes forskning. Men i Gyldendals markedsføring af bogen og i avisernes reportager er vinklen blevet den hårdtarbejdende Buk-Swienty, der gennem studier af "hidtil hemmelige breve" egenhændigt har kortlagt historien om Blixen i Afrika. Hvorfor lader Buk-Swienty sig på den måde pynte med lånte fjer? Hvorfor kræver han det ikke nævnt i disse reportager, at han på centrale steder bygger på andres forskning? Og hvorfor tillader Gyldendal, at en stor udgivelse markedsføres på den måde, når man i øvrigt selv har udgivet den forskning, der i høj grad bygges på? Det handler sikkert bare om, at både Buk-Swienty og Gyldendal gerne vil sælge nogle bøger. Men det går altså ikke at gøre andres arbejde til sit eget, og man har som forfatter et medansvar for, hvordan historien om ens bog vinkles. Når man er med i en avisreportage, så ved man altså godt, hvad vinklen er, og hvad der kommer til at stå - og det gælder nok også en rutineret journalist som Tom Buk-Swienty.

I forskningens verden er denne form for adfærd ikke accepteret, og det burde den heller ikke være i det bredere kulturliv. Vi skal have respekt for hinandens arbejde.