På nettet kan man læse, at der i North Carolina findes en regel, der forbyder, at man spiller bingo i mere end fem timer. I Tennesee må man ikke fange fisk med lasso. Og i Arizona er det forbudt at eje mere end to dildoer. Haha, tænker man. Hvis det er sandt, er de godt nok skøre de amerikanere.

Men hov. I Danmark har vi en lov, der tvinger ansøgere om statsborgerskab til at trykke hånd med en myndighedsperson. Ikke noget med andre hilseformer - det skal være et håndtryk. For at være sikker på, at det udveksles korrekt, har politikerne endda defineret, hvordan det skal gøres: Uden handske håndflade mod håndflade. Og når udvekslingen er foretaget, skal kommunen indberette til ministeriet, at det hele er foregået efter bogen.

Man skulle tro, at en ny regering hurtigst muligt ville afskaffe så tosset en lov. Men nej, i stedet vil integrationsminister Mattias Tesfaye nu tage rundt i landet for at se på håndtrykkene og indhøste erfaringer.

Han må have tid nok, tænker man, mens man overvejer, hvilken viden ministeren mon får med sig hjem. Måske lærer han, at de bedste håndtryk er faste og gives med tør hånd, hvorimod man godt kan forbyde de fugtige og visne akademikerhåndtryk, der næsten ikke er til at holde ud. Eller også lærer han, at der er grænser for, hvad man skal lovgive om - og at udgangspunktet selvfølgelig må være, at kommuner og nye danskere godt kan finde ud af at holde en fest uden tossede regler og ministeriel indblanding.