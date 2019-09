Politik: At erkende en fejl er ikke noget, der ligger til for DF' formand Thulesen Dahl. At fifle med citater så det får en ekstra drejning er ok. Søren Steen Andersen gjorde Thulesen opmærksom på fejlen i dennes indlæg i sidste uge. Du fejlciterede Thulesen Dahl! Længere er den ikke. I stedet bruger du plads på at nedgøre Søren Steen Andersen og kalde ham arrogant.

I dit første indlæg påstår du i øvrigt, at Danmark er det land, der har de største gener af et Brexist. Nej det er det ikke, det er Irland, der kæmper for at beholde en åben grænse til Nordirland!

Så længe briterne ikke kommer med en løsning på den gordiske knude om en åben grænse, vil briterne forlade EU den 31. oktober eller senere uden en aftale. Sker det, så vil jeg godt sætte en ristet pølse med det hele på højkant på, at DF allerede har forberedt et helt arsenal af indlæg om hvor "onde" de er "nede i EU", og at Storbritannien bliver "straffet", fordi den britiske regering "blot følger folkets vilje". Jeg vil endda fordoble indsatsen, da jeg er sikker på at DF i så fald vil forlange, at Danmark laver en bilateral aftale med Storbritannien.

DF har sikkert et hav af gode grunde til at vi kan lave en sådan aftale under påberåbelse af vore forskellige forbehold. For det er opløsningen af EU, og et efterfølgende kaos af bilaterale aftale DF ønsker sig, under påberåbelse af national selvbestemmelse.