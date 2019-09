Debat: Tag hånd om løbehjul i trafikken

Jeg læste med interesse erhvervsredaktørens klumme om de utilpassede firmaer bag elløbehjul, og jeg synes problematikken er interessant. Der er ingen tvivl om, at elløbehjulene er utilpassede. Danskerne har ikke lært at leve i fredelig sameksistens med det nye transportmiddel. Brugerne af elløbehjulene skal blive fortrolige både med teknologien og færdselsloven. Og hvem har så ansvaret for det?

I GF Fonden, der arbejder med trafiksikkerhed, betragter vi alle danskere som potentielle eksperter, når gælder vores fælles sikkerhed i trafikken. Og det er vores erfaring, at det ofte er brugere med et indgående lokalkendskab, der kan se nye løsninger på en given problematik.

Netop nu er der behov for løsninger, der kan skabe mulighed for, at elløbehjulene kan forblive en del af gadebilledet. Den lette og hurtige løsning vil være at forvise løbehjulene fra trafikken, men måske kan der findes løsninger, der både modner teknologi og adfærd i trafikken. Det forlyder pt. at kommunerne, der har elløbehjul fra udlejningsfirmaer, gør sig vidt forskellige erfaringer i forhold til både trafikbelastning og problematikker.

Det er problematisk, når elløbehjulene fra udlejningsfirmaer bliver stillet og smidt vilkårlige steder, hvor de både ligger i vejen og er til fare for andre. Og det er selvsagt også problematisk, når nogle byer oplever udfordringerne med elløbehjul, der kører alt for hurtigt i gågader. Løsningen kan være rigide påbud, men løsningen kan også komme nedefra - fra brugere med stort lokalkendskab.

GF Fonden uddeler hvert år en trafikpris til initiativer, der viser overskud i trafikken og omtanke for andre. Efter ansøgningsfristen den 27. oktober 2019 er jeg spændt på at åbne puljen af ansøgninger og se, brugernes løsningsforslag for elløbehjul i byrummene.

Danskerne har en stærk tradition for at vise sige løsningsorienterede. I særdeleshed når det kommer til innovation og nye muligheder. Og selvom der forude venter en evaluering af bekendtgørelsen om forsøgsordningen for motoriserede elløbehjul, så er ingen forpligtet til at sidde på hænderne og afvente den.