Debat: Sundhedsstyrelsen lader rygerne i stikken - e-cigaretter er en gevinst

Rygning: Flere og flere rygere udskifter cigaretter til fordel for den elektroniske variant e-cigaretter. En positiv udvikling, hvis du spørger sundhedsmyndighederne i Storbritannien og andre vestlige lande, fordi e-cigaretten vurderes af selvsamme til at være et langt mindre sundhedsskadeligt alternativ. Men i Danmark vil Sundhedsstyrelsen ikke anbefale rygerne at skifte til de langt mindre sundhedsskadelige e-cigaretter. Det er vi som tobaksproducenter uforstående over for, da sundhedsgevinsten for den enkelte ryger vil være betydelig.

Flere vestlige sundhedsmyndigheder har klarlagt eller er ved at klarlægge e-cigaretters skadesprofil, og bl.a. har de engelske sundhedsmyndigheder konkluderet, at e-cigaretter er 95 procent mindre skadelige end cigaretter. Også i Danmark har en række læger og organisationer (f.eks. Kræftens Bekæmpelse) erkendt, at e-cigaretter er mindre skadelige end cigaretrygning. De engelske sundhedsmyndigheder anbefaler på baggrund af deres forskningsresultater - ligesom sundhedsmyndighederne i New Zealand og Canada - e-cigaretter til rygere, som et mindre skadeligt alternativ til cigaretter.

Herhjemme har Sundhedsstyrelsen valgt en anden vej og undgår behændigt at tage stilling til e-cigaretters skadevirkninger i forhold til cigaretters skadevirkninger. De skriver på deres hjemmeside, at de på grund af usikkerhed om de helbredsmæssige konsekvenser ikke kan anbefale e-cigaretter. Logikken er, at det er bedre at stoppe helt. Det er en forfejlet og ukonstruktiv tilgang over for de mange rygere, der ikke vil eller kan holde op med at ryge, og hvor en alternativ måde at få nikotin på, kunne være løsningen. Diskussionen er ikke sort eller hvid, men nuanceret, og det er uforståeligt, at Sundhedsstyrelsen ikke er åbne over for at tage ved lære fra andre myndigheder, der arbejder effektivt med reduktion af rygning.

Det er en skam, at Sundhedsstyrelsen ikke anerkender behovet hos de ca. 400.000 danskere, der ifølge deres egne undersøgelser ikke vil stoppe med at forbruge tobak og nikotin. Der er ingen, der påstår, at e-cigaretter er sunde. Det sundeste valg vil være at skrinlægge enhver nikotin- og tobaksvane. Men e-cigaretter kan være et langt mindre sundhedsskadeligt alternativ til cigaretterne.

Tobaksproducenterne forventer ikke, at myndighederne vil deltage i en kampagne for e-cigaretter. Det er også fornuftigt at påpege, at e-cigaretter er et alternativ for rygere og ikke noget, som unge skal begynde på for sjov. Hverken mindreårige eller gravide bør indtage nikotin. Dog bør man forvente, at Sundhedsstyrelsen informerer voksne rygere på objektiv vis om den eksisterende viden på området. På samme vis bør man kunne forvente, at en ryger bliver gjort bekendt med alle alternativer til cigaretten, så rygeren har mulighed for at tage en beslutning på et oplyst grundlag.