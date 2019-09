Debat: Seerdarling i shitstorm. Man holder ikke pigerne udenfor i 2019

Man skal passe på med at sige dét, man tænker, højt. Især om forholdet mellem mænd og kvinder. Også selv om man er vant til at være tv-darling uden farlige kanter. Det fandt Felix Schmidt ud af i denne uge.

Han skal sammen med skuespilleren Dar Salim og racerkøreren Jesper Carlsen være vært på den danske udgave af det legendariske bilprogram "Top Gear" og midt i sin begejstring over det, fik han svaret forkert på spørgsmålet, om det ikke ville være i tråd med tidsånden også at have en kvindelig vært.

- Er der noget 'Top Gear' ikke er, så er det moderne og politisk korrekt. Så det ville være at starte på den helt forkerte side i bogen, hvis vi inviterede en kvinde med ind i det her. Det kommer ikke til at ske. Det er jeg ret sikker på, sagde han til Ekstra Bladet.

Felix, der jo til daglig er den menneskelige udgave af en labradoodle, begik den kæmpefejl at sige lige, hvad der faldt ham ind. Det gør man ikke ustraffet i 2019. Twitter fik det hurtigt sådan lidt "'Jesus f***** Christ! Seriøst! Er de ikke klar over, hvor mange kvinder der er bilfans??? Tænkte godt nok over det var helt out dated, at der slet ingen kvinder var på deres billeder, men det her??? "Helt forkert" at tage en kvinde med? 50'erne har ringet!".

Her formuleret af radiovært Christiane Vejlø.

Felix formastede sig til at trække drengerøvskortet - han har ikke opdaget, at det ikke findes mere. Pigerne skal være med til ALLE lege, og i fagbladet Journalisten bakker motorjournalist Malene Raith det op med fakta, som Felix, der er vant til at klare sig på mavefornemmelse, ikke har opdaget: "For lige præcis 'Top Gear' har ikke bare haft masser af kvinder med gennem årene, de har også rigtig mange kvindelige seere, så hvorfor skyde sig selv i foden med en dumsmart kommentar?", siger hun.

Personligt er jeg ligeglad med, om tv-værter er kvinder, mænd eller doodles - bare programmet er fedt. Men Felix burde være klogere end at tro, at det går at holde pigerne udenfor.