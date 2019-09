Debat: Om takt og tone i debatten. Tak til redaktøren

Debatten kører voldsomt i Venstre. Tydeligt delt op i to lejre. For Lars Løkke og imod Kristian Jensen. Eller er det omvendt. Det kan også læses på debatsiderne i Opinion. Hvor nogle af debattørerne ofte går til grænsen med deres meninger. Både som nuværende medlemmer af Venstre eller tidligere medlemmer.

Ofte bliver indlæggene lagt på Facebook, efter de har været på debatsiderne, af debattøren til læserbrevene. Hvor debatten kører videre eller bliver brugt i andet ærinde. Det meste i en god tone, og sundt for demokratiet, at vi bruger vores ytringsfrihed. Om man holder med den ene eller anden lejr i Venstre, må være et personligt anliggende, og i den forbindelse ligegyldigt. At man argumenterer for sin holdning og sætter angreb ind over for dem man er uenige med, er også helt OK.

Desværre er debatten kørt helt af sporet for øjeblikket. Hvor en debattør, og Lars Løkke tilhænger, nu på FB skriver, " Nu begynder rotterne at komme ud i dagslyset fra rotterederne", " Rotterne griner nok knapt så meget.....". Det handler jo om , at de gerne havde set en Kristian Jensen i spidsen for Venstre. Og sådan fortsætter det.

Niveauet for debatten er forskellig på Facebook og i Opinion, det til trods, at det er de samme, mennesker, der skriver indlæggene. Der skal derfor lyde en tak til redaktøren af debatsiderne for at opretholde den gode tone og ikke bringe indlæg, hvor man sammenligner mennesker med rotter. Eller lade debatten køre ud i det vilde personforfølgelse, der for nogen debattører er det eneste, de magter. Om man ser vedkommende som modstander eller ej.

På et Cafe Stiften-møde på Fyens Stiftstidende i Odense, hvor den danske direktør for Facebook deltog, fortalte han, at de på FB arbejder for at undgå denne nedrige debatform. Men der har FB stadig lang vej til Opinions niveau.